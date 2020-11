Coronavaccin straks bezorgd per drone

Een half uur doet de nieuwe drone van fabrikant Leonardo erover om een pakketje coronavaccins van de ene kant naar de andere kant van een stad te brengen. Dat bleek uit een proef eind vorige maand in de omgeving van Rome. De fabrikant sorteert daarmee voor op de komst van het nieuwe vaccin.

Met een snelheid van 100 kilometer per uur legde de drone een afstand van 32 kilometer af, tussen twee locaties van het kinderziekenhuis Bambino Gesù in Rome. In de buik van het vliegende object zaten bloedmonsters en ander biomedisch materiaal.

video

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Het idee om medicijnen en bloedmonsters per drone te vervoeren, is niet helemaal nieuw. Maar de proef in Rome gaat een stap verder dan voorgaande experimenten. De proef met de drone had niet plaats in een veilige, gecontroleerde omgeving, maar in een stedelijke en landelijke omgeving met allerlei andere vliegende objecten in de lucht.

Sneller dan met een medische bezorgdrone zal het transport van medicijnen en bloedmonsters niet gaan. De drone is veel sneller dan een auto of motorfiets. Zelfs een traumahelikopter legt het bij korte afstanden af tegen de drone – de heli is afhankelijk van landingsplaatsen. De drone is bij veelvuldig gebruik ook veel goedkoper en minder milieubelastend.

Luchtvaartbedrijf

Als het coronavccin beschikbaar komt wil Paola De Micheli, de Italiaanse minister van Transport, de drones zo snel mogelijk inzetten. „We overwegen om deze autonome vluchtsystemen te gebruiken voor het vervoer van bloedmonsters of vaccins tijdens de bestrijding van de huidige pandemie.”

De geteste drone is ontwikkeld door de Italiaanse onderneming Leonardo, een van de grootste lucht- en ruimtevaartbedrijven ter wereld. De drone is van het zogeheten hybride type. Hij heeft vleugels als een vliegtuigje voor de horizontale vlucht. Opstijgen en landen doet het toestel als een helikopter met een set wentelwieken.

Door de vaste vleugels verbruikt het toestel op de horizontale vlucht weinig energie. De hybride drone, die elektrisch wordt voortgedreven, kan daardoor grotere afstanden afleggen dan een drone met alleen wentelwieken.

De vluchten werden uitgevoerd in de zogeheten Bvlos-modus (Beyond visual line of sight), ofwel een automatische dronevlucht die op afstand vanuit een controlekamer wordt aangestuurd. De piloot op de grond kan de drone dus niet met het blote oog volgen.

Alle gegevens die nodig zijn om de drone van A naar B te krijgen, zoals de vluchtgegevens uit sensoren aan boord, worden verzameld in een digitaal datacentrum, een zogeheten cloud. Een geavanceerd digitaal platform van Telespazio, een Italiaans-Frans bedrijf in satellietcommunicatie, vertaalt de vluchtgegevens van de drone naar data voor de vluchtleiding.

Nuttige lading

Bij het ziekenhuistransport door drones gaat het niet alleen om de techniek, ook om de bruikbare transportcapaciteit. Hoe meer lading per vlucht meekan, hoe efficiënter de drone kan worden ingezet. De Italiaanse startup ABzero uit Pisa heeft een speciale capsule ontwikkeld voor de drone.

„Sensoren in de capsule bewaken de inhoud tijdens de vlucht continu”, zegt Giuseppe Tortora, van ABzero. Het gaat bijvoorbeeld om de temperatuur. De zogeheten smartcapsule heeft de afmetingen van een rolkoffer en kan tot 10 kilogram aan medische materiaal vervoeren. Tortora: „Het belangrijkste voordeel van onze capsule is dat hij aan alle soorten drones kan worden gemonteerd.”

Vaccinatieplan

Met de drone anticipeert Leonardo op het vaccinatieplan dat de Europese Commissie medio oktober heeft gelanceerd om het coronavirus te bestrijden. Een van de aanbevelingen was namelijk dat de Europese landen zelf hun logistieke toeleveringsketen op orde moeten krijgen. Bezorging van vaccins via drones kan een belangrijke schakel worden in deze logistiek. Ook al omdat drones snel op plekken kunnen komen die voor regulier transport moeilijk bereikbaar zijn.