Beter slapen met de SmartSleep

Een op de vijf Nederlanders heeft last van slaapproblemen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Niet vreemd dus dat de markt overspoeld wordt met allerlei technische hulpmiddelen. Niet alle vindingen die –vooral via crowdfunding– worden gelanceerd, maken een betrouwbare en doordachte indruk. Philips lijkt met de SmartSleep zijn zaakjes wel goed voor elkaar te hebben. Erg charmant ziet deze hoofdband er overigens niet uit. Alsof iemand een grijs petje achterstevoren op zijn hoofd heeft gezet. Anderzijds moet ook worden gezegd dat de zachte stof veel draagcomfort oplevert en dat is in bed heel wat waard.

De SmartSleep is bedoeld voor mensen die niet aan de aanbevolen zeven uur slaap per nacht komen, wat kan leiden tot geheugen- en concentratieproblemen. Die treden vooral op omdat te weinig nachtrust tot gevolg heeft dat iemand te kort diep in slaap is. Juist dat deel van de nachtrust zorgt ervoor dat mensen overdag alert en uitgerust zijn.

Sensoren in de SmartSleep meten tijdens de slaap continu de hersenactiviteit en dus ook de hoeveelheid diepe slaap die de drager van de band doormaakt. Aan de hand van die informatie produceert de hoofdband geluidsgolven –een soort zachte ruis– die de diepe slaap intenser en langer maakt, terwijl de totale duur van de slaap gelijkblijft. Diverse wetenschappelijke studies laten zien dat deze zogenaamde witte ruis een positief effect heeft op de slaap. De geluidsgolven worden door een luidsprekertje achter het oor geproduceerd.

Een app maakt voor de gebruiker zijn slaapritme achteraf inzichtelijk op zijn smartphone. Zo is ook te zien hoe de slaap in de loop van de tijd verbetert. Volgens Philips blijkt uit onderzoek dat dit bij 70 procent van de gebruikers al na twee weken gebeurt.

Philips heeft het voornemen de SmartSleep nog deze zomer op de markt te brengen voor een bedrag van ruim 300 euro. Dat is niet niks, maar voor de doelgroep –drukbezette mensen tussen de 18 en de 50 jaar– waarschijnlijk niet zo’n probleem. Oudere mensen hebben weinig of geen baat bij de methode. Trage hersengolven tijdens de diepe slaap zijn bij hen minder duidelijk. De SmartSleep helpt mensen niet om sneller in te slapen. Wie daarmee tobt, heeft wellicht baat bij de Somnox, uitgedacht door studenten van de Technische Universiteit Delft.

Samen met beddenfabrikant Auping hebben zij een intelligent ‘kussentje’ ontworpen dat de gebruiker tijdens de slaap in zijn armen klemt. Dat geeft door het hoge knuffelgehalte op zich al een rustgevend effect. Het feit dat de Somnox op grond van je eigen ademhaling een rustige ademhaling nabootst, versterkt dat effect en nodigt volgens de makers uit tot navolging. Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien mensen die slaapt met een Somnox eerder in slaap vallen. Naar verwachting komen de eerste slaaprobots –een term die de ontwerpers zelf gebruiken maar wellicht wat te veel eer is– deze zomer op de markt voor een bedrag van tegen de 600 euro.