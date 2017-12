„Overlast van junks in Schilderswijk nam af”

De overlast van junks en drugsdealers naast zijn flat verdween grotendeels en de criminaliteit in de buurt nam af. Congolees Henry Ndango zag de Haagse Schilderswijk de afgelopen achttien jaar veranderen. „De wijk is rustiger geworden.”

Ndango (59) woont op de derde etage van een flat aan het Oranjeplein. Terwijl zijn vrouw Isabel (54) boodschappen doet en dochter Benicha (16) op school zit, vertelt hij over zijn jeugd in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Hij groeide er op in een rooms-katholiek gezin. Zijn vader was directeur van een supermarkt.

Ndango begon een universitaire studie geologie, die hij niet afrondde. Als gevolg van studentenrellen hadden er op de universiteit arrestaties plaats. Vanwege de onstabiele situatie besloot hij in 1989 zijn land te ontvluchten. „Ik belandde in Nederland, waar ik asiel aanvroeg. Na twee maanden in een asielzoekerscentrum in Alkmaar kwam ik in een opvangwoning in Den Haag terecht. In 1993 kreeg ik een verblijfsvergunning.”

Sinds 1999 woont Ndango met zijn vrouw, die eveneens uit Congo komt, in zijn huidige woning in de Schildersbuurt. „In die tijd is de wijk positief veranderd”, zegt Ndango. Hij wijst naar buiten, naar een groot plein met schommels, een tafeltennistafel en bankjes. „Toen wij hier kwamen, stond er nog geen hek omheen. Er liepen geregeld junkies rond die voor overlast bij de flat zorgden. Dat gebeurt nu veel minder.”

Criminaliteit was destijds aan de orde van de dag, herinnert Ndango zich. „Er werd veel ingebroken. Als iemand zijn auto parkeerde en de radio erin liet zitten, was de kans groot dat die een halfuur later weg was. Wanneer ik nu per ongeluk m’n telefoon in de auto laat liggen, ben ik niet bang dat ik hem niet meer terugvind. Het is rustiger geworden in de wijk, al gebeurt het soms wel dat er ergens om twee of drie uur ’s nachts harde muziek uit een woning klinkt.”

Franstalige kerk

De veelkleurigheid van de wijk bleef. „De vorige bewoner van dit huis was een Nederlandse vrouw. Zij was nog de enige Nederlander in deze flat. Iets verderop is in een zijstraat een klein eiland met Nederlanders, maar in onze directe omgeving wonen allemaal buitenlanders: mensen uit Marokko, Turkije, Ghana, Suriname, Polen, van alles.”

Ndango spreekt zijn buurtgenoten niet veel. „Ik had een tijd lang goed contact met een Marokkaanse man in de flat, maar die is vertrokken omdat zijn huwelijk stukliep. Veel gelegenheid voor bezoekjes heb ik niet. Ik werk op het ministerie van Defensie. Ook besteed ik veel tijd aan de kerk. We zijn lid van de Eglise Evangélique de la Haye, waar ik voorzitter van de kerkenraad ben.”

De kerk ontstond nadat Afrikanen uit Den Haag en omgeving elkaar opzochten om samen uit de Bijbel te lezen en te bidden. „Door de ontmoeting met anderen ben ik opgeschoven van de katholieke naar de evangelisch-gereformeerde richting. Katholieken kijken vooral naar de evangeliën, protestanten lezen de hele Bijbel”, zegt Ndango.

De Franstalige gemeente telt zo’n tachtig leden, inclusief kinderen. De meesten zijn afkomstig uit Congo, anderen uit landen als Angola of Kameroen. „In het verleden huurden we de Exoduskerk in de wijk Bouwlust voor onze diensten. Toen deze kerk vanwege vergrijzing moest sluiten, hebben we die gekocht.”

Haagse Markt

Evangelisatie is een van de aandachtsgebieden van de gemeente. „We willen mensen laten zien dat Jezus de Weg en de Waarheid en het Leven is. Soms folderen we, bijvoorbeeld.” In het evangelisatiewerk richt de kerk zich niet speciaal op de Schilderswijk. „Hier wonen veel moslims. Het is heel moeilijk om hen in de kerk te krijgen. In de loop der jaren zijn er een of twee moslims geweest, maar die zijn niet gebleven.”

Of Ndango na achttien jaar Schilderswijk weleens aan verhuizen denkt? „Zelf zou ik best in een wat rustiger stad willen wonen en liefst ook wat lager bij de grond. Hier zitten we op de derde verdieping in een flat zonder lift. Maar ik ben niet alleen. Mijn vrouw en dochter hebben in deze buurt hun vriendinnen en willen hier niet weg. Ook gaan ze graag naar de bekende Haagse Markt, twee tramhaltes hiervandaan.”

Ndango weet dat de Schilderswijk veel armoede kent. Hij wil zich ervoor inzetten om migranten aan werk te helpen. „Bij Stek Den Haag –stichting voor stad en kerk– heb ik vorige week een VIP-training afgerond: Van Idee naar Project. Ik wil migranten die vanwege een lage opleiding of hun leeftijd moeilijk een baan krijgen, helpen om hun talenten te ontwikkelen door voor zichzelf te beginnen, bijvoorbeeld als kapper of taxichauffeur. Daarvoor ga ik me de komende tijd verder inzetten.”

