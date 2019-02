Hanna maakt onlinetijdschrift voor christenvrouwen

Hanna Kater (20) uit Maartensdijk is de oprichtster van Fleurrijk. Zaterdag is het feest. Dan bestaat de website één maand. In die tijd trok het „platform voor jonge christelijke vrouwen” ruim 7000 bezoekers.

Wat heeft een jonge christelijke vrouw te zoeken op Fleurrijk?

„Ze leest er inspirerende verhalen van meiden die iets te vertellen hebben. Openheid en eerlijkheid zijn belangrijk. We laten niet alleen succesverhalen horen, maar willen ook taboes doorbreken. Over het omgaan met psychische problemen bijvoorbeeld.”

Waarom heb je de site opgericht?

„Naast mijn werk als gehandicaptenbegeleider bij Siloah in Bodegraven schreef ik voor Kompas – een jongerenmagazine van de reformatorische uitgever Om Sions Wil. Dat tijdschrift stopte eind vorig jaar, waardoor ik mijn schrijfsels niet meer kwijt kon. Toen was het tijd om zelf een platform op te richten. Er was behoefte aan, dat voelde ik. Op sociale media zie ik zo veel mooie en inspirerende verhalen van christelijke meiden die bijvoorbeeld een eigen bedrijfje hebben. Die wilde ik graag verzamelen. Op een zaterdagmiddag in november kroop ik achter de laptop en begon een website in elkaar te zetten; 9 januari stond hij online.”

Wat staat er zoal op het platform?

„Het lijkt veel op een onlinetijdschrift. We hebben zeven columnisten. Iedere week plaatst een van hen een column. Daarnaast zijn er drie modemeisjes, die schrijven over mode. Verder komt er elke woensdag een interview online met christelijke vrouwen met een bijzonder levensverhaal. Laatst sprak ik nog met iemand met sclerodermie − een heel ernstige, reumatische aandoening. Maar ook met een jonge vrouw die in het buitenland heeft gewerkt. Ik hoor van veel christelijke meiden dat ze ook weleens tijdelijk naar een ander land zouden willen. Daarom vroeg ik haar vooral naar tips.

Vier vaste fotografen zorgen voor het beeld. Iedereen doet het vrijwillig. Daar ben ik hen dankbaar voor.

Intussen beheer ik Fleurrijk samen met Mariëlle de Kloet. Ik kende haar van gezicht, omdat ze ook in Maartensdijk heeft gewoond. Maar we hadden elkaar nog nooit gesproken. Via Instagram hoorde ze van Fleurrijk. Ze werkt als communicatiemedewerkster bij onder andere de VVV en had veel leuke ideeën om het platform naar een hoger niveau te tillen. Ze stuurde me een berichtje, waarna we zijn gaan koffiedrinken. Nu helpt ze mij.”

Hoe was de eerste maand?

„Erg leuk. Het aantal websitebezoeken is echt ver boven verwachting. Ook op sociale media gaat het goed. Ik wilde op Instagram in een jaar 500 volgers hebben. Dat is in een paar weken al gelukt.”

Er staan bijna alleen maar lachende meiden met succesverhalen op Fleurrijk. Is er plaats voor imperfectie?

„Zeker. In interviews besteed ik juist veel aandacht aan struikelblokken op de weg naar het succes. Die zijn er altijd. De ondertitel van Fleurrijk is ”Niet dromen maar doen”. We schrijven vooral over jonge christelijke vrouwen die hun dromen verwezenlijken. En dat is vaak geen makkelijk proces.”

Waaruit blijkt dat de website christelijk is?

„De columnisten zijn christelijk en ze zullen regelmatig over geloof schrijven. Bij het zoeken naar nieuwe scribenten benader ik bewust vrouwen die ook gelovig zijn. Je moet op Fleurrijk niet het idee hebben dat je op de website van Libelle zit. Doordat iedereen dezelfde achtergrond heeft, is er veel openheid. Dat moet zo blijven.”

Wat als zich een onchristelijke schrijfster aandient?

„Als ze over dingen wil schrijven die niet met identiteit te maken hebben, is ze van harte welkom. Iemand die alles weet van interieurverzorging bijvoorbeeld. Uiteindelijk ben ik degene die de teksten en foto’s op de website publiceer. Ik controleer de kopij vooral op spel- en tikfouten, maar let ook op identiteit.”

Mannen zijn niet welkom op Fleurrijk?

„Zeker wel. We zijn nog hard op zoek naar een man die voor ons wil schrijven. Ze hebben vaak zo’n leuke, bijzondere kijk op vrouwendingen. Dat lijkt me razend interessant om te lezen.”

fleurrijk.com