Deborah ging naar een abortuskliniek

Deborah is dit jaar hét gezicht van de Week van het Leven 2020. Deborah raakte onbedoeld zwanger en ging na overleg met de huisarts op zoek naar abortuskliniek. Om te zien hoe ver haar zwangerschap was, kreeg ze een echo. Tijdens dat moment begon ze te twijfelen over een abortus: „Ik dacht: wauw, er is gewoon leven in mij. Dat was een heel gek idee, want dat voelde ver weg. Ik wist het alleen nog maar van een test en toen was ik nog heel overtuigd: weg ermee. Geen zwangerschap, geen kindje meer voor mij. ”

Uiteindelijk besloot Deborah om haar kindje geboren te laten worden. Daar heeft ze absoluut geen spijt van: „Ik was zo dankbaar toen ik mijn kindje voor het eerst in m’n handen hield. Ik had spijt dat ik überhaupt had gedacht dit kindje geen kans op leven te gunnen. Hoe heb ik dat ooit kunnen denken?!”

Van 8 t/m 14 november 2020 is het de Week van het Leven. Ieder jaar vinden er in Nederland ongeveer 30.000 abortussen plaats. Vaak gaat daar een verdrietige realiteit achter schuil. Voor de vrouw, maar ook voor het kindje.

Tijdens de Week van het Leven vragen verschillende organisaties aandacht voor méér hulp en steun aan onbedoeld zwangere vrouwen en voor de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen.

In deze videoserie ontmoet Caroline Schimmel drie vrouwen die voor een ingrijpende keuze kwamen te staan. De videoserie is tot stand gekomen in samenwerking met Platform Zorg voor Leven.