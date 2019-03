Amsterdam verbiedt rondleiding groepen op de wallen

Groepsrondleidingen op de Wallen in Amsterdam zijn vanaf volgend jaar niet meer toegestaan. De gemeente vindt deze „niet respectvol” richting vrouwen die in dat gebied in de raamprostitutie werken.

Dat maakte de gemeente Amsterdam woensdag bekend. De rondleidingen langs de prostitutieramen zorgen nu nog voor „veel drukte” in het Wallengebied.

De nieuwe maatregel gaat op 1 januari in. Per 1 april dit jaar wordt in het Wallengebied al een verbod van kracht om na zeven uur ’s avonds een rondleiding op de Wallen te geven. Nu mag dat nog tot elf uur ’s avonds.

Vorig jaar april werd een ontheffingsstelsel voor rondleidingen in het Wallengebied ingevoerd. Alleen met een ontheffing mag een gids daar een rondleiding geven. Sinds de invoering van deze maatregel zijn 1600 ontheffingen verleend.

Uit de evaluatie van het ontheffingsstelsel blijkt dat de overlast van groepen wel is afgenomen, maar dat er toch nog steeds veel overlast wordt ervaren, door zowel bewoners als ondernemers. Prostituees achter de ramen ondervinden nog steeds „ernstige overlast van deelnemers aan groepsrondleidingen, zoals grof gedrag en ongewenst fotograferen.”

De christelijke organisatie Tot Heil des Volks (THDV), die onder meer onder verslaafden en prostituees in Amsterdam werkt, nam woensdagmiddag kennis van het nieuwe beleid van de gemeente. Woordvoerder Matthijs Hoogenboom toonde zich blij met de maatregelen met het oog op de vrouwen die in de raamprostitutie werken en aan wie Scharlaken Koord, onderdeel van THDV, hulp biedt.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor THDV, dat onder het motto ”Ontmoet Amsterdam Anders” rondleidingen door de stad verzorgt. Jaarlijks staan er 150 wandelingen op het programma. Daarvan gaat ongeveer de helft voor een deel over de Wallen, met als doel „de misstanden aan de kaak te stellen.” De tochten gaan nu „langs de randen van de Wallen.” Hoogenboom verwacht dat zijn organisatie er straks „een iets wijdere cirkel omheen gaat trekken.”

Fractievoorzitter Don Ceder van de ChristenUnie in Amsterdam reageerde op Twitter positief op de aangescherpte regelgeving. „Mooi dat wethouder Kock optreedt. Samen met andere partijen pleiten we al een tijdje voor maatregelen. Terecht geeft de wethouder aan dat het niet respectvol is richting sekswerkers en dat ze geen toeristische attractie zijn. Ik heb nog wel zorgen over mogelijk waterbedeffect”, aldus Ceder.