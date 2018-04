Studie: Kind leert niet beter door ADHD-medicijn

Basisschoolleerlingen met ADHD gaan nauwelijks beter rekenen en niet beter lezen als zij methylfenidaat slikken. Dat bleek onlangs uit een analyse van 34 eerdere studies door onderzoekers van de Vrije Universiteit. Bij kinderen die methylfenidaat (zoals Ritalin of Concerta) slikken, nam de nauwkeurigheid van het rekenen toe met 3 procent. Nauwkeurig lezen verbeterde niet.

Het verbeteren van schoolprestaties is dus geen goede reden om kinderen methylfenidaat voor te schrijven, concluderen de onderzoekers. Volgens hen is een training voor leerkrachten of ouders effectiever voor verbetering van de schoolprestaties.