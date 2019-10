Scholen moeten meer doen aan burgerschap en digitale vaardigheden

Lessen over burgerschapsvorming en digitale vaardigheden moeten scholieren in het basis- en het voortgezet onderwijs beter voorbereiden op de toekomst.

Dat staat in een advies dat zo’n 150 leraren en schoolleiders donderdagmiddag in Den Haag overhandigden aan minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. De onderwijsgevenden pleitten ook voor een betere aansluiting nodig tussen lesprogramma’s van basis- en middelbare scholen, onder meer voor het vak Engels.

De commissie Curriculum.nu is in 2018 ingesteld door minister Slob om advies uit te brengen over het curriculum; de verplichte lesstof voor leerlingen. Dertien jaar geleden werd dit programma voor het laatst vastgesteld.

De leraren stelden een lijst op met uitgangspunten voor negen leergebieden, waaronder Nederlands, Engels & moderne vreemde talen, rekenen & wiskunde, mens & natuur en bewegen & sport. Voor het eerst zijn er ook doelen geformuleerd voor burgerschap en voor digitale vaardigheden.

Duurzaamheid

Bij burgerschap gaat het over het aanleren van de basiswaarden voor het samen kunnen leven in een diverse democratische samenleving. Maar ook mondiale thema’s waaronder duurzaamheid, moeten een plek krijgen bij dit onderdeel.

Op de basisschool moeten leerlingen zich de eerste beginselen van programmeren eigen maken en op de middelbare school moeten ze zelf daadwerkelijk softwareprogramma’s leren schrijven. Maar ook mediawijsheid en capaciteiten om de juiste informatie op internet te zoeken, horen bij digitale vaardigheden.

De commissie Curriculum.nu wil niet dat er nieuwe vakken bij komen. Het idee is om burgerschap en digitale vaardigheden vooral aan bod te laten komen in andere vakken. Maar scholen die de vakken apart aan willen bieden, hebben daarvoor wel de mogelijkheid.

De bedoeling is dat minister Slob een reactie gaat geven op de voorstellen van de commissie en dan debatteert de Tweede Kamer erover. Als die instemt, gaat het landelijk expertisecentrum SLO nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs en eindtermen voor het voortgezet onderwijs ontwikkelen. Iedere school is gehouden om die leerdoelen in het onderwijsprogramma op te nemen.

Seksuele diversiteit

De bouwstenen die donderdag werden gepresenteerd, zijn globaal geformuleerd. Daarin staan geen concrete doelen, bijvoorbeeld ten aanzien van seksuele diversiteit. Scholen moeten daarin vrijheid houden, zo is de opvatting van de commissie. In de Tweede Kamer vinden met name de linkse partijen dat scholen op dit punt minder vrijheid moeten krijgen dan ze nu hebben.

De voorstellen van de commissie hebben een 70/30-structuur: 70 procent van de stof is bedoeld voor alle leerlingen. Uit de overige 30 procent kunnen scholen en teams hun eigen keuzes maken.

Om deze reden heeft de commissie in het advies niet de wens van de regering opgenomen om het Wilhelmus aan te leren aan de leerlingen. Daarover ontstond vorig week al enige ophef. Volgens de opstellers is het niet aan hen om daarover een besluit te nemen.