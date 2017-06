Petitie voor korte broeken op Calvijn College

Jongens op het Calvijn College lijken het zat te zijn dat ze op school geen korte broek mogen dragen. Daarom startten ze woensdag een petitie.

“Korte broeken voor jongens op het Calvijn College worden toegestaan bij warm weer, wat nu niet mag. Het gaat hier over nette korte broeken, dus geen zwembroeken.” Zo luidt de petitie. Wie het ermee eens is, kan een digitale handtekening achterlaten op petities.nl.

De leerlingen hopen met een groot aantal handtekeningen te bereiken dat de schoolleiding overstag gaat en ze met het warme weer een broek mogen dragen.

In 8 uur tijd zijn er al ruim 400 handtekeningen gezet en het aantal loopt nog steeds op.

Initiatiefnemer van de petitie is Ayke Vaders uit Goes. “Door middel van de petitie willen we duidelijk maken dat meer mensen het verbod op de korte broek niet zien zitten,” zegt de leerling tegenover CIP.nl.