Op zoek naar leraren: kom een dag genieten

Kom eens een dag kijken op de basisschool. Of geef er eens een uurtje les. De nieuwe Werkgroep Meer Leraren in het PO wil mensen interesseren voor een baan in het primair onderwijs. „Van bezig zijn met kinderen kun je echt genieten.”

Vrijdag is het de internationale Dag van de Leraar. Aan de vooravond ervan presenteert een nieuwe werkgroep zich in het reformatorisch onderwijs. Werkgroep Lerarentekort, was de naam, maar dat veranderde algauw. „We willen vooral positief insteken”, zegt J. W. Nieuwenhuyzen, een van de drie basisschooldirecteuren in de werkgroep. De anderen zijn J. Kuijers (Staphorst) en H. van de Weteringh (Alblasserdam). Daarnaast doen afgevaardigden van VGS, KOC, RMU-GOLV en Driestar educatief mee. Kerken en scholen steunen de acties financieel.

Nieuwenhuyzen is directeur van twee basisscholen in Middelburg en daarnaast directeur personeel en onderwijs van Colon, een vereniging waarin 26 reformatorische basisscholen in Zeeland samenwerken. De ene school kampt meer met personeelsgebrek dan de andere, maar het tekort is wel een landelijk probleem, zegt Nieuwenhuyzen. „Soms wordt een klas naar huis gestuurd omdat er geen vervanger beschikbaar is. De vervangingspools zijn niet goed gevuld.”

De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs, waardoor de werkdruk kan worden verlicht. Daarvoor zijn extra mensen nodig. En die zijn er niet altijd. Landelijk dreigt het lerarentekort op de basisscholen op te lopen tot 4100 fte in 2022 en daarna tot 11.000 fte in 2027.

Duidelijke getallen over tekorten in het reformatorisch onderwijs zijn niet voorhanden, zegt VGS’er L. Knops, die tot projectleider is benoemd. „Wel bleek er vorig jaar uit een vergelijking met het landelijke gemiddelde een aantal opvallende verschillen: er is op reformatorische scholen meer vroegtijdige uitstroom van personeel en er zijn weinig herintreders. Er zijn relatief veel leerkrachten die een klein aantal uren werken. Verder zijn er relatief weinig mannen: 15 procent van de leerkrachten in het reformatorisch primair onderwijs, terwijl het landelijk gemiddelde 20 procent is.”

Vergrijzing is het probleem niet: slechts 6 procent van de reformatorische leerkrachten is ouder dan 55 jaar, terwijl 45 procent jonger dan 35 is.

De werkgroep richt zich volgens Nieuwenhuyzen op vier groepen. Hij wil leerlingen van het voortgezet onderwijs, potentiële zijinstromers en herintreders warm maken voor werken op school en de huidige leerkrachten vasthouden. „Er is een stille reserve. Vrouwelijke leerkrachten gaan minder werken of stoppen als hun gezin zich uitbreidt. De landelijke trend is dat zij rond hun veertigste weer (meer) gaan werken. De reformatorische kring blijft daarbij achter.”

De werkgroep richt zich het komende halfjaar vooral op de middelbare scholieren. „We willen hen graag laten ervaren hoe mooi het is om met kinderen te werken. Ze kunnen komen kijken, en zelf lesgeven kan ook. Dat geldt ook voor mensen die overwegen zijinstromer te worden.”

Het imago van leraren kan best een poetsbeurt gebruiken, stelt de Middelburgse directeur. „De achterliggende jaren is ons vak niet echt positief in het nieuws geweest door klachten over werkdruk en massale acties die op touw werden gezet. Wij willen vooral de mooie kanten van ons werk laten zien: je kunt echt iets voor leerlingen betekenen. Je zet je in voor kinderen tijdens een belangrijke periode in hun leven. Juist als leerkracht kun je onuitwisbare indrukken achterlaten, ook met je Bijbelverhalen. Het is ook mooi om je in teamverband in te zetten: samen zoek je het beste voor de kinderen.”