Ook directeuren basisscholen gaan actievoeren

Ook directeuren van basisscholen gaan actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden. „Schoolleiders willen ook een eerlijk salaris en lagere werkdruk”, zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

De acties zullen volgens haar direct na de schoolvakanties in september gevoerd worden. Maar wat ze inhouden wil van Haren niet zeggen. „Dat houden we nog even geheim.” De voorzitter sluit niet uit dat ouders last zullen krijgen van de acties.

Een maand geleden werd een nieuwe cao afgesloten voor onderwijzend personeel. Volgens van Haren gaan basisschooldirecteuren en ondersteunend personeel er een stuk minder op vooruit dan onderwijzers. Zo krijgen leerkrachten er 8,5 procent bij en een bonus. Voor schoolleiders is de ‘loonruimte’ volgens van Haren echter maar 2,5 procent. „Over de lerarensalarissen is veel tevredenheid, dat is een goede eerste stap. Maar nu de volgende stap”, zegt de voorzitter.