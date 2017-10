Onderwijsplatform MijnSchoolIsUniek.nl van start

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft het platform MijnSchoolIsUniek.nl opgericht. Via dit platform worden scholieren van het primair en het voortgezet onderwijs geprikkeld de karakteristieke eigenschappen van hun school te onderzoeken. Zo ontstaat er een uniek beeld van de scholen in Nederland en leggen leerlingen zelf onderwijsvrijheid anno 2017 vast voor het nageslacht. Scholen kunnen gratis aan het platform meedoen.

Hoe ziet het onderwijslandschap er 100 jaar na de pacificatie uit? Een vraag die de leerlingen van vandaag het beste kunnen beantwoorden, stelt het museum. Aan de hand van actieve en interactieve opdrachten maken leerlingen op de website MijnSchoolIsUniek.nl een school-ID aan. Door hun school met andere scholen te vergelijken, ontdekken ze de unieke eigenschappen van hun school. Zo ervaren de leerlingen hoe divers het onderwijs in Nederland is. Een gevolg van artikel 23 van de Grondwet, dat de gelijkberechtiging van openbare en bijzondere scholen mogelijk maakte en nog steeds waarborgt.

Een school kan zich kenmerken door het gebruik van iPads in de klas, door aandacht voor religie of door extra sport- of programmeerlessen. Nergens anders ter wereld is deze variatie aan onderwijs te vinden, stelt het Onderwijsmuseum. beeld RD