Onbevoegd lesgeven? „Onderwijs is ook een vak”

De VVD wil onbevoegde techniekdocenten voor de klas om een einde te maken aan de tekorten. Dat levert gemengde reacties op.

VVD-Kamerlid Wiersma kwam met het plan aan de vooravond van een Kamerdebat over leraren. Hij ziet het als een noodmaatregel: „de bevoegdheid even in de ijskast” en „mensen gedurende drie of vier jaar de mogelijkheid geven voor de klas te staan”, zei hij in dagblad Trouw. Wiersma verwacht dat hierdoor meer mensen uit het bedrijfsleven voor het onderwijs kiezen.

De MBO Raad reageerde positief, „zeker als je het bekijkt vanuit de wil om zijinstroom in het gehele onderwijs makkelijker te maken.” Niet enthousiast is de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Je zet ook geen onbevoegde piloot in het vliegtuig”, vindt voorzitter Verheggen.

Ook op de reformatorische scholen zijn techniekvacatures niet gemakkelijk te vervullen, maar van een tekort is niet direct sprake, zegt opleidingsmanager A. A. Gorter van het Hoornbeeck College in Amersfoort. „Verschillende oud-leerlingen die met plezier op hun Hoornbeecktijd terugkeken, zijn nu collega’s.”

In het bedrijfsleven is er „een enorme vraag naar techneuten”, zegt Gorter. „Als iemand dan naar een baan als leraar solliciteert, is hij ook echt gemotiveerd. Hij zit niet thuis op de bank en denkt: Je moet toch wat.”

Onbevoegden voor de klas? „Onderwijs geven is ook een vak”, stelt de opleidingsmanager. „Er zijn natuurtalenten wie het direct goed afgaat. Anderen zijn een goede techneut, maar slagen er niet in verbinding met een klas te krijgen. Dat zie je al aan gastdocenten: sommigen vertellen heel enthousiast vanuit kennis die voor hen vanzelfsprekend is, maar het gaat over de hoofden heen.”

De meeste techniekdocenten op het Hoornbeeck zijn instromers die onbevoegd begonnen en daarna hun bevoegdheid haalden. „Maar ze krijgen voordat ze gaan lesgeven eerst een basiscursus van enkele dagen. Daar hebben ze baat bij.”