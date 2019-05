Nieuwe naam voor steunstichting Schotse scholen

De Stichting Vrienden van Mannafields heet sinds maart Stichting Vrienden Christelijk Onderwijs Schotland. Ze heeft ook een nieuw logo, met daarin een kruis in de vorm van een hart. Ook de Schotse vlag is erin te zien. De naamswijziging kwam volgens secretaris A. G. Kroon tot stand omdat de stichting sinds enkele jaren niet meer alleen de Mannafields Christian School (opgericht in 1988) in Edinburgh steunt, maar ook de Providence Christian School (1999) in Stornoway op het eiland Lewis en de Sunrise Christian School (2013) in Glasgow.

Een vierde school is in oprichting in Inverness. Er is al een bestuur en men zoekt naar een onderkomen. De naam van de school is intussen ook bekend: Melville Knox Inverness Christian School.

De schooltjes tellen 15 tot 25 leerlingen. De onderkomens zijn voor de stichting de grootste zorg. Sunrise heeft onlangs een oud kerkje gekocht en gaat dat verbouwen tot school. Voor dat doel is Terdege een actie gestart.

De kerk waarvan Mannafields ruimte gebruikt, heeft de huur opgezegd. Komende zomer heeft de school ander onderdak nodig, maar dat is nog niet gevonden.

Providence wil graag uitbreiden door bij het bestaande gebouwtje een noodlokaal te plaatsen. Het geld daarvoor is er nog niet.

Melville Knox Inverness zoekt nog naar een onderkomen. Probleem daar is dat de kerken geen ruimte beschikbaar stellen omdat er in het bestuur –samengesteld uit ouders– diverse denominaties zijn vertegenwoordigd. De kerken willen alleen aan eigen mensen verhuren, zegt Kroon. De Nederlandse stichting probeert de helpende hand te bieden.

