Nieuwe bestuurder op Hoornbeeck/Lodenstein

R. van Leeuwen MES (1968) wordt per 1 augustus bestuurder van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College.

Hij vormt het college van bestuur samen met voorzitter W. J. de Potter. Van Leeuwen volgt drs. D. van Meeuwen op, die met pensioen gaat.

Van Leeuwen is bestuurder van Berséba –reformatorisch samenwerkingsverband voor passend onderwijs in het primair onderwijs–, directeur-bestuurder van basisscholen in Opheusden en Ochten en SGP-raadslid in Neder-Betuwe. Hij behoort tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.