En dan zit je met de kinderen thuis… Hoe ga je dat doen? Welke bezinning bied je? En wat kun je doen als alle musea dicht zijn? Zeven tips voor thuisonderwijs.

„Hoera, geen school!” „Drie weken extra vakantie!”

Eerlijk is eerlijk, veel kinderen zijn er niet rouwig om dat de schooldeuren voorlopig niet opengaan. De achterstand die daardoor mogelijk wordt veroorzaakt, zal wel te overzien zijn. Die halen ze later wel weer in.

Toch lopen de kinderen ook de nodige bagage mis. Denk alleen al aan de Bijbelse vertelling, identiteitsgebonden lessen. Natuurlijk, zoiets belangrijks besteed je niet uit aan school. Maar nu ze toch thuis zijn, is dit een uitgelezen kans om er een schepje bovenop te doen – al dan niet door je toe te spitsen op het coronavirus. Blijf het psalmenrooster volgen, creëer Bijbelstudiemomenten en leer een passende Bijbeltekst aan. Wie om materiaal verlegen is, kan terecht op bijbelsopvoeden.nl. Je vindt er artikelen, een Bijbelleesrooster en inspiratie.

beeld Pieter Beens

Kom in beweging

Lekker uitslapen, even relaxen: zo’n onverwachte lockdown stimuleert tot veel maar vaak niet tot activiteit. Voor je het weet, zit je –ondanks het huiswerk dat de school meegeeft– een groot deel van de dag naar je smartphone of spelcomputer te staren. Dat is jammer, helemaal nu het weer er de komende dagen goed uitziet.

Ga daarom wat doen – als je tenminste niet in isolatie zit. Ga lopen of fietsen, voetballen met vrienden of hardlopen– desnoods in de tuin. Dat is goed voor geest en lichaam. Gebruik eventueel een website of app zoals Strava, om de competitie te stimuleren nu fysiek contact wordt afgeraden.

Of verenig het nuttige met het aangename: doe boodschappen voor ouderen en kwetsbaren en help de ander.

beeld Pieter Beens

Maak muziek (of kijk en luister)

Van over de hele wereld verschijnen er filmpjes van buren die gezamenlijk het lied aanheffen. Tranentrekkend, tenenkrommend of inspirerend, blijkbaar brengt de crisis mensen nader tot elkaar. De filmpjes uit Utrecht, Groningen of de Bijlmer zullen vast niet lang op zich laten wachten.

Nu je toch thuis zit, kun je je vol overgave op muziek storten. Maak muziek met je huisgenoten of bekijk via Facebook een concert. In deze lijdenstijd is het ook de moeite waard om de recente opname van Bachs ”Johannes Passion” te bekijken op collegiumvocale.com. Voor de kleinen is de kindermuziekweek (kindermuziekweek.nl) een kans om kennis te maken met (klassieke) muziek. Kijk op kindermuziekweek.nl voor meer informatie.

beeld Pieter Beens

Quality time

Een mens heeft structuur nodig. Het leven wordt namelijk heel wat gemakkelijker als kinderen en ouders weten waar ze op welk moment van de dag aan toe zijn – helemaal als ouders voor het eerst in hun leven thuiswerken.

Deze scholensluiting is hét moment om te investeren in quality time. Zorg dat kinderen niet uit hun ritme worden gehaald, maar laat ook de kramp varen. Werk samen aan het schoolwerk: het helpt je om beter te begrijpen hoe je kinderen leren en presteren. Doe daarnaast gewoon een spelletje en gebruik de tijd om de onderlinge band te verbeteren. Maar laat mens-erger-je-niet in de kast staan als dat beter is voor de relatie…

beeld Pieter Beens

Wereldoriëntatie

Biologie, geschiedenis en aardrijkskunde: je vindt de vakken op elke vierkante meter waarop je je beweegt. Dus kun je in de komende weken alle kanten op om te zorgen dat de zaakvakken niet in het slop raken. Wie om aardrijkskundige inspiratie verlegen is, kan onder meer terecht op meesterpatrick.weebly.com/ en online.seterra.com/nl. Gratis lesmaterialen voor geschiedenis (voor het voortgezet onderwijs) zijn te vinden op geschiedenisonline.nl en wp.digischool.nl. Wil je aan de slag met natuurkunde en scheikunde, dan is het boek ”Ontdek!” van Janneke van Reenen-Hak een aanrader.

Geen zin in een les? Snuif dan gewoon de buitenlucht in en geniet van Gods goede schepping.

beeld Pieter Beens

Taal/rekenen

Taal en rekenen zijn niet de populairste vakken op school . Vooral kinderen die deze vakken lastig vinden, zullen zich niet snel laten overhalen om er in hun ‘vrije’ tijd extra in te investeren. Toch loont het de moeite om er juist nu meer tijd aan te besteden. Stilstand is immers achteruitgang.

Door voor te lezen en samen te lezen, stimuleer je de taalontwikkeling van de kids. Je kunt het Engels van de jongsten op peil brengen met eenvoudige boekjes als ”Three Little Hunters” van W. G. van der Hulst, te koop op hertog.nl. Leerlingen van hogere groepen en van het voortgezet onderwijs kunnen hun talenkennis op peil houden via apps zoals duolingo.com. Rekensommen vind je te over op sommenprinter.nl en rekenen-oefenen.nl. Op klokrekenen.nl kun je de kinderen leren klokkijken.

beeld Pieter Beens

Als je alles al weet?

Niet alleen in tijden van corona, maar ook daarbuiten geldt: van leren word je niet minder.

Ook als je de tijd van de schoolbanken –of deze weken de sofa– al ver te boven bent, valt er nog genoeg te leren. Vakinhoudelijk zo je wilt, of in de breedte.

Op edx.org vind je een wereld aan korte cursussen van wereldberoemde universiteiten – van computerwetenschappen tot filosofie en theologie. Vergelijkbare websites zijn udemy.com, met laagdrempelige cursussen, futurelearn.com, die zelfs een cursus ”COVID-19: Tackling the Novel Coronavirus” aanbiedt, en coursera.org met toonaangevende lesmaterialen.

De duur van de cursussen varieert van enkele weken tot een paar maanden. Soms betaal je leergeld, maar de kennis kan je op je werk en thuis goed van pas komen.