Christelijke scholen zien uitje Binnenhof wel zitten

Het kabinet trok deze week de portemonnee zodat iedere middelbare scholier een keer een kijkje kan nemen op het Binnenhof. Vanuit het christelijk onderwijs klinken enthousiaste reacties.

„Toen ik een paar jaar geleden voorstelde om op excursie te gaan naar de Tweede Kamer stuitte dat op geldproblemen”, vertelt Pieter Bechthum, sectieleider maatschappijleer op de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis. „De buskosten vormden een drempel. Er zijn meerdere excursies in een jaar en de financiële belasting voor ouders zou te hoog worden. Maar deze beslissing van het kabinet verandert de zaak.”

De docent reageert op het voornemen van de regering om het alle middelbare scholieren mogelijk te maken het parlement te bezoeken. Donderdag maakte het kabinet bekend daarvoor een kleine 5 miljoen euro uit te trekken. De regering werkt samen met voorlichtingscentrum ProDemos. Die organisatie verzorgde al lesmateriaal en rondleidingen door de Tweede Kamer, maar regelt in de toekomst ook het busvervoer van en naar de scholen.

Concurrentie

Docenten zijn blij met het gebaar van de regering. Jacob Hoefnagel, docent maatschappijleer in Apeldoorn en Rijssen op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap: „Wij gaan al jaren naar de Tweede Kamer, maar nooit met alle klassen. De laatste tijd gaat het vmbo, maar de havo en het vwo vallen er nu buiten.”

Ook op de Fruytier waren de vervoerskosten „de bottleneck. De busreis vanuit Apeldoorn naar Den Haag kost wel een paar centen. En Rijssen ligt nog een half uur verder weg. Bovendien willen docenten van andere vakken ook excursies plannen en je kunt het geld maar één keer uitgeven. Nu de busreis betaald wordt door de overheid hoef ik niet meer te concurreren met andere vakken.”

André van der Elst is vakgroepleider geschiedenis aan de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen. De docent bezoekt jaarlijks met vwo-6 politiek Den Haag. „Er zit een opbouw in ons lesprogramma. In het vierde vwo-jaar bezoeken we een gemeentehuis, in het vijfde jaar het provinciehuis en in het examenjaar het Binnenhof.” Van der Elst vindt het „prachtig” als ook andere niveaus door dit besluit van de regering naar Den Haag kunnen. „Tegelijk hangt dat niet alleen van financiën af. Zo’n excursie moet ook passen in het programma.”

De docenten werken met het lesmateriaal van ProDemos. Fruytierleraar Hoefnagel doet dat met tevredenheid: „Wij zoeken kwaliteit in excursies en dat levert ProDemos. Ze willen het lesmateriaal zo objectief mogelijk aanbieden. Er zitten geen dingen in waar je als christelijke school aanstoot aan neemt. En didactisch zit het ook goed in elkaar.”

Van der Elst van de Pieter Zandt plaatst een kanttekening: „Voor de groep waarmee ik kom, vwo-6, biedt het materiaal niet altijd voldoende diepgang. Ik zou het bijvoorbeeld op prijs stellen als politici zelf in gesprek gaan met de leerlingen.”

Betrokken

Ook voor de scholieren van de Prins Maurits, op Goeree-Overflakkee, ligt Den Haag niet naast de deur. Maatschappijleerdocent Bechthum verwacht echter dat de school door het besluit van de regering nu ook begint aan reisjes naar het Binnenhof. „Aan het begin van het vierde leerjaar behandel ik in alle klassen de parlementaire democratie. Het zou mooi zijn om aan het einde van zo’n periode in Den Haag te kijken. Het kost je lestijd, maar levert ook veel op. Door daar te zijn, krijg je een betrokkenheid die je in de lessen niet kunt bereiken.”

De andere docenten onderstrepen het nut van de bezoeken. Van der Elst: „Je komt in het politieke hart van Nederland. Leerlingen maken spelenderwijs kennis met de politiek; ProDemos organiseert bijvoorbeeld debatten voor scholieren waarin de structuur van de Tweede Kamer zoveel mogelijk wordt geïmiteerd.” Hoefnagel: „Als ik in havo-4 over de politiek lesgeef, vindt misschien 10 procent van de leerlingen het interessant. Maar in de plenaire zaal in Den Haag zie ik dat politiek gaat leven voor de grote meerderheid van de leerlingen. Ze zien wat er gebeurt, hoe een Kamerlid een toelichting geeft. Je ziet ze als het ware denken: „Wacht eens, dit is de echte wereld.””

Brussel

De laatste jaren steeg het aantal scholieren dat de Tweede Kamer bezocht al snel. Ging het in 2013 om 67.660 leerlingen, vorig jaar waren dat er ruim 91.000. Op dit moment bezoekt 40 procent van de middelbare scholieren de Tweede Kamer. De regering streeft ernaar dat elke middelbare scholier een keer het parlement bezoekt. In de toekomst moeten daarom dagelijks duizend leerlingen in de Kamer terecht kunnen, op dit moment zijn dat er zo’n 500 per dag. Een woordvoerster van de Tweede Kamer liet donderdag weten dat er forse aanpassingen aan het gebouw nodig zijn om op zo grote schaal scholieren te ontvangen.

Fruytierdocent Hoefnagel denkt inmiddels nog een stapje verder. „We konden in Overijssel al jaren gratis met de klassen in de bus naar het provinciehuis. Nu heeft de landelijke politiek zich daarbij aangesloten. Het zou mooi zijn als Brussel ook mee gaat doen. Wat je ook van Europa vindt, daar wordt toch 60 procent van alle besluiten genomen. Zo’n bestuurslaag gaat voor leerlingen pas echt leven als je op locatie bent.”