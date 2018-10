Aanbeveling voor kinderen: meer slapen, minder beeldschermtijd

Zorg ervoor dat kinderen minder dan twee uur per dag met een beeldscherm(pje) bezig zijn en laat hen genoeg slapen; ze worden er slimmer van. Dat blijkt uit onderzoek dat vorige week in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Child & Adolescent Health Journal werd gepubliceerd.

Bewegen helpt ook, maar dan meer om de algehele lichamelijke gezondheid te bevorderen, stellen de onderzoekers. Ze namen een groep van 4520 kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar, verspreid over de Verenigde Staten, onder de loep.

Slechts een op de twintig kinderen bleek aan alle voorwaarden voor goede ontwikkeling van de hersenen te voldoen: negen tot elf uur slaap per dag, minder dan twee uur vrijetijdsbesteding met een beeldscherm en minstens één uur lichamelijke activiteit. De helft slaapt genoeg, 37 procent voldoet aan de aanbeveling voor beeldschermloze tijd.

Gemiddeld zijn kinderen wel 3,6 uur met beeldschermpjes bezig. Door een verstandiger dagindeling zouden ze tot betere schoolprestaties komen. Bij voldoende slaap en lichamelijke bezigheid verbeteren de reactietijd, de aandacht en het geheugen.

Tijdens het onderzoek ondergingen de kinderen allerlei tests, beantwoordden ze vragen en ook hun ouders vulden vragenlijsten in. beeld Niek Stam