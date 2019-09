Één Nederlandse universiteit minder in top 200

Het aantal Nederlandse universiteiten dat in de wereldwijde top 200 staat van Times Higher Education magazine, is gedaald tot elf. Dat is er één minder dan vorig jaar, maakte het toonaangevende blad bekend. Enkele jaren geleden stonden er nog dertien Nederlandse universiteiten in de mondiale top 200.

Dit jaar verdween de Universiteit Twente (vorig jaar nog plek 184) van de lijst. De hoogst geplaatste Nederlandse universiteit (Wageningen) staat nu op de 59e plek. Daarna volgen de Universiteit van Amsterdam (62), de TU Delft, Leiden en de Rotterdamse Erasmus. Zeven Nederlandse instellingen staan in de top 100.

Bij het opstellen van de rankingslijst wordt gekeken naar onder meer onderzoek, kwaliteit van onderwijs en internationale activiteiten.

Volgens het blad doet Nederland het al tijden goed internationaal gezien, hoewel recente ontwikkelingen zorgwekkend zijn. „De laatste tijd zijn Nederlandse instellingen onder enorme internationale druk komen te staan. Ze moeten harder dan ooit werken om hun uitstekende reputatie vast te houden”, oordeelt Phil Baty van THE-magazine.

Buitenlandse rivalen verbeteren volgens hem juist hun internationale betrekkingen. „Daarbij maken ze werk van het geven van uitstekend onderwijs, om zo ’s werelds beste en slimste studenten aan te trekken”, aldus Baty.

Lijstaanvoerder is University of Oxford (Verenigd Koninkrijk), gevolgd door het Amerikaanse California Institute of Technology en Cambridge (VK).