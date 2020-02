Zuidelijke heidelibel rukt op in Nederland

Door de opwarming van het klimaat doen zuidelijke libellensoorten het goed in Nederland. Soorten zoals zuidelijke keizerlibel, zuidelijke glazenmaker en zuidelijke oeverlibel worden steeds vaker gezien.

Ook de zuidelijke heidelibel is in opkomst. Nog nooit werden er zo veel exemplaren gezien als in 2019. Dat meldde Gerdien Bos van de De Vlinderstichting maandag.

Een paar jaar geleden was de zuidelijke heidelibel nog een zeer zeldzame dwaalgast. Tot 2012 werd er maar zo nu en dan een exemplaar gezien. In 2013 vond er een invasie plaats in Nederland, waarbij plaatselijk wel tot enkele tientallen dieren bij elkaar werden gevonden. Sinds die tijd is de nieuwkomer niet meer weggeweest uit ons land.

Er lijken zich inmiddels populaties te bevinden in Zeeuws-Vlaanderen, in de buurt van Eindhoven en in de Millingerwaard. Wanneer een soort zich tien jaar zelfstandig heeft voortgeplant, wordt hij officieel op de Nederlandse soortenlijst gezet.