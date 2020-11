Zorg dat de herfst niet ongemerkt aan je voorbij gaat.

Het is herfst, maar er hangt toch nog veel blad aan de bomen. Een stevige nachtvorst wil nogal eens een handje helpen om het er af te krijgen. Vorst is voor de bomen het sein om hun blad te laten vallen. Bij lagere temperaturen kunnen boomwortels minder goed water uit de bodem opnemen. Zonder blad verdampt de boom minder water en verdroogt hij niet.

De eerste grondvorst is dit jaar gemeten in Twente. Op 20 september daalde het kwik daar op de grond naar -1,3 graden. Op 18 oktober was het er voor het eerst op anderhalve meter hoogte onder het vriespunt. Twente is de geboortegrond van RD-fotograaf Anton Dommerholt. Hij keerde voor een herfstreportage terug naar zijn Rijssense roots.

Die enkele koude nachtjes zijn trouwens een uitzondering. November is nog nooit zo warm begonnen. Voor het eerst sinds het begin van de weermetingen heeft het kwik op 2 november in De Bilt de 18,6 graden gehaald. Die grens werd in De Bilt slechts twee keer eerder overschreden. Op 3 november 2005 raakte het kwik 18,7 graden aan, op 6 november 2018 werd het zelfs 19 graden.

Met die temperaturen kan de jas uit tijdens de herfstwandeling. Aan de andere kant is een frisse ochtendwandeling waarbij je wolkjes kunt maken met je adem ook niet verkeerd. Zorg in ieder geval dat het natuurschoon van de herfst niet ongemerkt aan je voorbij gaat.