Zeker 275 olifanten in Botswana op onverklaarbare manier dood

Sinds mei zijn zeker 275 olifanten op onverklaarbare wijze doodgegaan in de Okavango Delta in Botswana. Het land heeft ‘s werelds grootste olifantenpopulatie, geschat op 130.000 dieren. Een woordvoerder van Botswana’s Department of Wildlife and National Parks zei dat er mensen en vliegtuigen worden gemobiliseerd om de „mysterieuze sterfgevallen” te onderzoeken.

Monsters zijn verzameld voor analyse in laboratoria in Zuid-Afrika, Zimbabwe en Canada. Stroperij is weliswaar een bedreiging in het land, maar als doodsoorzaak uitgesloten omdat er geen slagtanden verdwenen zijn. Ook ziektes zoals miltvuur en corona worden onwaarschijnlijk geacht. Directeur Mark Hiley van natuurbeschermingsgroep National Park Rescue: „Dit is een van de grootste rampen die deze eeuw olifanten treffen, en midden in een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Afrika.”