Zeehondenredder vindt hondshaai op strand

Ad van den Berge uit Oostvoorne vond onlangs op het stand van Westvoorne een dode hondshaai. De zeehondenredder kijkt dagelijks op de stranden van Westvoorne en de Maasvlakte uit naar zieke en verzwakte zeehonden.

Er zijn in totaal zo’n vierhonderd soorten haaien, weet Van den Berge. „In de Noordzee komen tien soorten voor. De grootste is 12 meter, de kleinste 75 centimeter. Allemaal zijn ze ongevaarlijk voor de mens. Tot de kleinste soort behoort de hondshaai.”

Is zo’n hondshaai een uitzonderlijke vondst?

„Een dode hondshaai op het strand ben ik nog niet eerder tegengekomen. Vaak worden ze door vissers in hun netten gevangen en meestal gaan ze als bijvangst overboord.

In België brengen de vissers gevangen hondshaaien naar de restaurants, waar ze op het menu staan als zeepaling of zeezalm.”

Hoe komt zo’n beest op het strand terecht?

„Na mijn pensionering ben ik als natuurmens vrijwel dagelijks op het strand te vinden. Regelmatig word ik opgeroepen als Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ). Mensen kunnen een speciaal noodnummer bellen als ze een beest op het strand zien liggen. Meestal is dat een zeehond. Als ze me bellen roep ik steevast: „Afblijven, blijf uit de buurt, we komen eraan.” Een zeehond kan namelijk bijten of ziek zijn.

Bij storm stranden zwakke, zieke of gewonde dieren op het strand. Zeehonden horen van oudsher op het strand. Ze worden nu verjaagd door de strandbezoekers. Als er nu een op het strand blijft liggen, zien bezoekers dat als een novum.

Op een van mijn rondes trof ik een vers kadaver van een hondshaai. Dit beest leeft in dieper water, maar is ongetwijfeld met de storm en het hoge water op het strand terecht gekomen. Toen het tij was gezakt moet het in een plasje op het strand zijn achtergebleven en heeft het de weg terug naar zee niet meer kunnen vinden. Zo is deze hondshaai op het droge gestikt.”

U heeft het dier meegenomen. Wat gaat u ermee doen?

„Het ligt in de ijskast te wachten om het te laten prepareren. Met de stichting Strand in Zicht geven we op de stranden voorlichting aan groepen, waaronder schoolkinderen.

We laten dan van alles zien wat er op de stranden wordt gevonden. Dat varieert van haaientanden tot zeevogels, plastic en visnetten. Inmiddels heb ik een heel fossielenparadijs verzameld.

Elk jaar legt een hondshaai 20 eitjes. Na acht of negen maanden komen die uit. Regelmatig spoelen de eikapsels aan op het strand. Die laat ik dan zien tijdens de voorlichting. Maar een echte hondshaai hadden we tot nu toe niet. Het is echt nieuws dat ik hem straks kan laten zien.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws