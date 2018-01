Wordt Hollandse Duinen het rijkste natuurgebied van Nederland?

Wat is de overeenkomst tussen een grote zilverreiger bij Lisse, een zeeraket bij Katwijk, een gele trilzwam bij Wassenaar, een stekelrog bij Scheveningen en een drieteenstrandloper bij Hoek van Holland?

Deze flora en fauna behoren tot de eerste soorten die geregistreerd zijn in het kader van het 5000 soortenjaar van toekomstig Nationaal Park Hollandse Duinen. Staatsbosbeheer, Dunea, EIS Kenniscentrum Insecten en waarneming.nl proberen samen met een groot aantal andere organisaties dit jaar in totaal 5000 soorten in het gebied tussen Noordwijk en Hoek van Holland te noteren. Doel is de grote biodiversiteit in het nationaal park in oprichting onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

Hollandse Duinen eindigde in 2016 bij de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland op de derde plaats, na de Waddenzee en de Veluwe. Het leverde de initiatiefnemers een bedrag van 300.000 euro op. Dat besteden ze aan de verdere ontwikkeling van het nationaal park. In 2019 moet Hollandse Duinen een erkend nationaal park zijn.

In tegenstelling tot de Wadden en de Veluwe ligt Hollandse Duinen in het dichtst bevolkte deel van Nederland. Toch zijn er in het 200 vierkante kilometer grote gebied genoeg rustige plekjes te vinden. Denk aan duingebieden zoals Meijendel bij Wassenaar en Berkheide bij Katwijk. Maar ook landgoederen zoals Duivenvoorde en Keukenhof horen bij het park.

In totaal ligt er 4610 hectare aan Natura 2000-gebieden in Hollandse Duinen. Daarvan is de soortenrijkdom voor een groot deel vastgelegd om de bescherming van deze gebieden te waarborgen.

Maar een alles overkoepelende telling van de flora en fauna in het 43 kilometer lange gebied is er nog niet. Op de website hollandseduinen.waarneming.nl is te zien dat bekende soortgroepen zoals vogels, zoogdieren en planten al volop geregistreerd worden. Vooral vogels bevolken de lijst.

Om ook minder favoriete soorten zoals stranddieren op de 5000 soortenlijst te krijgen, worden er speciale activiteiten georganiseerd. Er komt een nachtvlindernacht waarbij vrijwilligers in samenwerking met De Vlinderstichting op tien plekken naar nachtvlinders zoeken. Op de stranddag gaan vrijwilligers langs de kust korren –een net door de branding heen trekken– en dan kijken welke soorten er in het net terechtkomen.

Paddenstoelen

Maar de grootste soortenrijkdom is in Nederland –en dus ook in Hollandse Duinen– te vinden bij de paddenstoelen en de insecten. Zowel de Nederlandse Mycologische Vereniging als de Nederlandse Entomologische Vereniging gaat haar jaarlijkse veldwerkbijeenkomst in het gebied houden. Dat levert ongetwijfeld veel waarnemingen op.

Daarnaast gaan zes studenten in het terrein aan de gang met diverse insectenvallen. Het materiaal wordt uitgeplozen door experts uit heel het land. Een van de studenten gaat in het voorjaar aan de slag met houtbewonende kevers, terwijl een ander in het najaar een bemonstering zal uitvoeren van springstaarten. Deze zeer kleine beestjes lijken op insecten, maar worden als een aparte soortengroep beschouwd.

De aftrap van het 5000 soortenjaar is deze zaterdag in bezoekerscentrum De Tapuit in duingebied Meijendel. De organisatie wil deze dag al 500 soorten vinden, waaronder overwinterende vogels en de sneeuwspringer, een insect dat alleen in Meijendel gevonden is.

Ook in het laatste weekend van mei moeten er veel soorten op de lijst bij komen. Er worden dan allerlei excursies georganiseerd waarbij veldvrijwilligers zo veel mogelijk biodiversiteit vastleggen.

Een deel van de ruim honderd activiteiten in de loop van het jaar is geschikt voor minder geoefende waarnemers, zodat zij min of meer stage kunnen lopen bij meer ervaren vrijwilligers.

>>hollandseduinen.waarneming.nl