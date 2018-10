Wolf dreigt provinciaal draaiboek in te halen

Provincies en natuurorganisaties zijn druk aan het werk om een nieuw draaiboek te maken voor het moment dat zich definitief wolven vestigen in Nederland.

Ondertussen lijkt er al ruim drie maanden een wolvin rond te lopen op de Veluwe, die daar mogelijk een eigen leefgebied afbakent. Het dier is in september vastgelegd op camerabeelden van Staatsbosbeheer en Wolven in Nederland.

In de zomer werden al keutels van de wolvin gevonden. Dat is volgens Wolven in Nederland een duidelijk teken dat een wolf een territorium aan het afbakenen is. Als het dier zes maanden sporen in hetzelfde gebied achterlaat, is er sprake van een vaste woonplek. Na de vondst van de keutels zijn in het gebied camera’s geplaatst.

In het nieuwe draaiboek, dat nog even op zich laat wachten, wordt onder meer geregeld wanneer boeren een schadevergoeding krijgen als een wolf hun dieren opeet. Nederland had al een wolvenplan. Dat verscheen voor de eerste wolf in Nederland werd gespot. Nu duiken er steeds vaker wolven op, die ook schapen aanvallen. Daarom is deze zomer besloten dat er snel een nieuwe versie van het plan moest komen met daarin onder andere afspraken over schade die de wolf veroorzaakt.

„In landen als Duitsland, Kroatië en Zweden is het goed geregeld. Daar moeten boeren wolfwerende maatregelen nemen als ze in een wolvengebied wonen. Als ze dan toch schade lijden, wordt dat vergoed.” Boeren die geen maatregelen nemen terwijl ze weten dat ze in een vastgesteld wolvengebied wonen, krijgen niks als een wolf hun dieren doodt. „Als we het in Nederland ook zo doen hoeft het allemaal niet zo lang te duren”, aldus een woordvoerder van Wolven in Nederland.