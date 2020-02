Vogelliefhebbers in verzet tegen vliegveld Lissabon

„Grutto’s ja, vliegveld nee.” Bijna 30.000 mensen hebben een petitie van die strekking ondertekend waarmee de Nederlandse Vogelbescherming zich verzet tegen de aanleg van een nieuw vliegveld bij Lissabon. De Portugese regering wil de nieuwe luchthaven aanleggen aan de monding van de rivier de Taag. Precies in dat gebied strijken veel grutto’s die in Nederland broeden, neer om te eten.

„Wat voor zin heeft het om de grutto’s in Nederland te beschermen, als deze trekvogels in Portugal ernstig verzwakken of zelfs doodgaan?” vraagt de Vogelbescherming zich af. „Dat is namelijk het gruwelijke gevolg van de bouw van een vliegveld in een gebied dat van levensbelang voor ze is.”

In Portugal zelf proberen vogelbeschermers de plannen tegen te houden via de rechter. Europese vogelorganisaties hopen ook op ingrijpen door de Europese Commissie.