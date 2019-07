Vogelbescherming: bestrijd rups niet met gif

Gemeenten en provincies moeten de eikenprocessierups niet bestrijden door beesten en rupsen weg te zuigen of te bespuiten met gif. Dat is een „heilloze weg”, die veel andere rupsen en insecten ook doodt. Gemeenten die nu investeren in natuurlijke bestrijders, zullen de komende jaren minder overlast hebben, zegt Vogelbescherming Nederland

De natuurorganisatie roept maandag iedereen op om de eigen gemeente een voorbeeldbrief te sturen over de aanpak van de ‘jeukrups’. Volgens Vogelbescherming is het resultaat van biologische experimenten in sommige gemeenten zeer veelbelovend. Zo meldt Wapenveld dat het aantal rupsen daar met 85 procent is afgenomen.

De vogelbeschermers willen dat gemeenten inheemse soorten als kamperfoelie, klaver en dovenetel aanplanten. Die lokken insecten, vogels en vleermuizen, die de jeukrupsen opeten. Het is belangrijk om bloeiende bermbeplanting niet te vroeg te maaien. Ook het ophangen van nestkasten voor rupsliefhebbers als koolmees, boomklever en pimpelmees lijkt goed te werken.

Het Kennisplatform Processierups komt dit najaar in opdracht van het ministerie van Natuur met bestrijdingsadviezen tegen de eikenprocessierups.

