Veluwse boswachters bekeuren ”wolftoeristen”

Boswachters van verschillende natuurorganisaties hebben de afgelopen vakantieweken toeristen bekeurd die regels overtraden in de hoop een wolf te zien. „Geen honderden, maar wel tientallen”, aldus boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer woensdag. De natuurorganisaties letten juist vanwege de rust voor de wolven extra scherp op.

Op de Noord-Veluwe leeft een wolvenpaar met vijf welpen. De boswachters zien volgens Jasper duidelijk meer interesse voor die omgeving, hoewel niet bekend is waar het wolvenhol zich precies bevindt. Met name in de vroege ochtenduren zijn mensen betrapt, terwijl bossen na zonsondergang en voor zonsopgang verboden gebied zijn. Ook in rustgebieden, die helemaal verboden zijn voor recreanten, zijn wolvenzoekers aangetroffen. Een bekeuring kan oplopen tot 85 euro.

„De regels zijn er niet voor niets. Het wild in de bossen heeft recht op rust. We merken toch al dat het wild onrustiger is nu er wolven in hun leefgebied zitten. Het zijn prooidieren voor de wolf en daar moeten ze aan wennen”, aldus Jasper.

Rust is voor wild op de Veluwe nu moeilijker te vinden dan jaren geleden. De Veluwe is het populairste vakantiegebied van Nederland en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Jasper: „Het wordt elk jaar drukker en helemaal nu de wolf ’hot’ is. Maar het gebied wordt niet groter. Daarom moeten wij verstoringen zoveel mogelijk voorkomen.”

Sinds de wolvenfamilie op de Noord-Veluwe zit, zijn in dat gebied geen schapen of ander vee meer aangevallen. Ook de wolvin op de Midden-Veluwe laat vee met rust. De boswachters komen wel kadavers van prooidieren tegen. Als de in mei geboren welpen ouder worden, zal het aantal bejaagde prooidieren even toenemen denkt Jasper. Jonge wolven zwerven uit in hun tweede levensjaar en trekken dan mogelijk naar het buitenland. Zo zijn de eerste wolven ook teruggekomen in Nederland.

