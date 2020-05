Veel meldingen van wolvenschade in mei

Eén of meer wolven lijken deze maand behoorlijk huis te houden in de provincies Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland. Er zijn in die provincies halverwege mei al meer meldingen van gedode schapen dan heel april in heel Nederland.

Dat bleek maandag uit het overzicht van BIJ12, een uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies dat onder andere faunaschade registreert.

In mei zijn er nu in totaal 46 schapen gedood, waarschijnlijk door een of meer wolven. DNA-onderzoek moet daar definitief uitsluitsel over geven. De grootste aanval vond vorige week plaats. Op 16 mei werden er 24 schapen gedood bij het Brabantse Hedikhuizen. De dag ervoor nog eens 12 in dezelfde plaats.

De hele maand april zijn er 42 meldingen gedaan van gedode landbouwhuisdieren. Daaronder vallen ook een Schotse Hooglander in het Brabantse Someren en een kalf in Kerkenveld in Drenthe. De meldingen in mei en april worden nog onderzocht.

Van de meldingen de eerste drie maanden dit jaar staat bij in totaal 80 dode schapen wel vast dat de wolf de dader is. De schade daarvan wordt vergoed. Voor de maand januari met 32 vastgestelde gevallen bedraagt die schade 9000 euro.