Veel kruiskopkwalletjes gezien bij Brouwersdam

Redactie natuur

Aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam zijn afgelopen weken honderden kruiskopkwalletjes gezien en gefotografeerd. De dieren zweven er niet alleen vlak onder het wateroppervlak, maar hechten zich vooral met hun tentakeltjes vast aan Japans bessenwier.

Het gaat om een heel klein kwalletje dat met wat fantasie op een kruiskopschroefje lijkt. Het diertje leefde ooit in de Zuiderzee, maar verdween na de afsluiting daarvan. Pas in 1993 werd het weer gezien, onder andere in de Oosterschelde. Zelden zijn ze in zulke grote aantallen gesignaleerd als de laatste tijd, zo meldde stichting Anemoon zondag.

De soort is niet bij systematische monitoring betrokken. Daarom wordt vooralsnog aangenomen dat de toename van de afgelopen twee jaren vooral komt doordat duikers en snorkelaars beter op deze soort zijn gaan letten en waarnemingen meer zijn gaan doorgeven.