TU Delft presenteert eerste circulaire keuken

Een keuken die nooit meer vervangen hoeft te worden. Het lijkt nog ver weg, maar donderdag presenteerde de Technische Universiteit (TU) Delft de eerste circulaire keuken.

Alle onderdelen van de circulaire keuken zijn eenvoudig te vervangen, stelt promovendus aan de TU Delft Bas Jansen. Hij werkt al een jaar aan het ontwikkelen ervan, samen met onder andere fabrikant Bribus en woningverhuurders. Het doel van het onderzoeksproject is om een kookvertrek te maken die nooit meer in zijn geheel vervangen hoeft te worden. „Mensen zijn vaak geneigd om een goedkope keuken te kopen. De aanschaf van een milieuvriendelijke keuken is duurder, maar deze gaat veel langer mee.”

Prijskaartje

Het prijskaartje kan een drempel zijn om een milieuvriendelijke keuken te kopen. Om het toch aantrekkelijk te maken, onderzoekt Jansen of een leaseconstructie mogelijk is. Hierbij betaalt de gebruiker een vast bedrag per maand, maar is geen eigenaar. „We richten ons eerst op woningverhuurders. Die hebben oog voor de lange termijn en zijn sneller bereid om te investeren in spullen die lang meegaan.”

Het project heeft nog een lange weg te gaan. Over drie jaar moet de volledig circulaire keuken klaar zijn voor de verkoop. Jansen is positief verrast over het enthousiasme van de deelnemende fabrikant Bribus. „Het vooroordeel is dat een fabrikant niet zoveel belang heeft bij het ontwikkelen van een keuken die lang meegaat. Die wil gewoon zoveel mogelijk keukens verkopen, is het beeld.” De donderdag gepresenteerde keuken zal nog even op de universiteit blijven, ter gebruik voor studenten en hoogleraren.

Ook keukenfabrikanten richten zich steeds meer op productie van keukens met duurzame onderdelen. „Steeds meer klanten willen weten hoe ons product is gemaakt. Duurzaamheid is een opkomend thema in de wensen van de klant”, zegt Manon Stoutjesdijk, pr- en communicatiespecialist bij keukenfabrikant Bruynzeel Keukens uit Bergen op Zoom. „In al onze productietakken houden we rekening met de effecten op mens en milieu”, zo staat te lezen in een woensdag uitgebracht persbericht van het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het project ”hout met een fout”, waarin afgekeurde onderdelen worden omgebouwd tot bruikbare materialen.

Slechts 9 procent van de mensen weet wat een circulaire economie inhoudt, zo bleek uit een recent uitgevoerd onderzoek door ABN Amro. Stoutjesdijk vindt het vooral een begrippenkwestie. „Wij merken dat steeds meer mensen kiezen voor duurzame producten en hergebruik op prijs stellen. Dat hoeft niet altijd meer geld te kosten. Circulair is een moeilijk woord wat meer moet gaan leven.”

Stoutjesdijk ziet nog niet direct dat mensen naar Bruynzeel Keukens toekomen omdat ze weten dat daar op een milieuvriendelijke manier keukens worden gemaakt. „Ons productieproces is al jaren duurzaam, maar zijn daar altijd bescheiden over geweest. We mogen het meer van de daken schreeuwen.”