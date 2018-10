Sluiten kolencentrales lijkt onvermijdelijk

De reductie van de CO2-uitstoot 25 procent is vrijwel onmogelijk, reageert Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid en transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. „Tenzij er twee kolencentrales dichtgaan in 2020.”

Ook Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen, denkt dat sluiting van de kolencentrales de enige haalbare optie is. „We hebben in Nederland een aantal ongebruikte gascentrales die het zo kunnen overnemen van de kolencentrales. Daardoor is deze maatregel snel uitvoerbaar”, zegt hij.

Visser publiceerde dinsdag een overzicht met maatregelen en wat ze opleveren. Sluiting van de twee oudste kolencentrales steekt daar met kop en schouders bovenuit. Dat zou uitstootvermindering van bijna 3 megaton betekenen. Visser denkt dat extra maatregelen uiteindelijk zo’n 7 megaton moeten opleveren.

Autoloze zondagen

Andere opties die Visser noemt zijn autoloze zondagen (1,2 megaton), winkelsluiting op zondag (1 megaton) of verplichte ledlampen in de dienstensector (0,9).

„Je hebt grote ingrepen nodig om iets te bereiken”, legt hij uit. „Maar ik acht de kans klein dat zulke gedragsmaatregelen erdoor komen.”

Het kabinet heeft de sluiting van de twee oudste kolencentrales geagendeerd voor 2025. Vijf jaar later zouden ook de overige drie dicht moeten zijn. Maar dat is dus niet op tijd om de doelstelling voor 2020 te bereiken. GroenLinksleider Jesse Klaver pleitte dinsdag na de uitspraak al voor snellere sluiting van de centrales.

Het gerechtshof in Den Haag benadrukte dat 25 procent reductie in 2020 een minimum is dat absoluut gehaald moet worden. In het klimaatakkoord van Parijs is namelijk afgesproken dat ontwikkelde landen zoals Nederland hun CO2-uitstoot in 2020 teruggedrongen moeten hebben met minimaal 25 tot 40 procent.

Geen van tegenargumenten van de staat werd door het gerechtshof overtuigend geacht. Dat klimaatverandering een probleem op wereldschaal is, ontslaat de Nederland niet van zijn verantwoordelijkheid op eigen grondgebied.