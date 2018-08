Schoenmaker Wim den Hertog: Geen hak zó scheef, wij maken het safe

De consument heeft bij de aankoop van schoenen weer meer aandacht voor duurzaamheid, comfort en kwaliteit. Schoenreparateur Wim den Hertog merkt het dagelijks. „Het levert ons meer werk op. Mensen geven goede schoenen graag nog een beurt.”

Schoensmeer? „Hier zit bijenwas in, mevrouw. Dat is van betere kwaliteit dan het potje uit de supermarkt met terpentine erin.” Veters? Een leren riem? Een nieuwe sleutel? Klanten met dat soort kleine vragen helpt hij snel tussendoor. Maar het drukst is Wim den Hertog in zijn schoenmakerij en sleutelservice in Hardinxveld-Giessendam toch met het herstellen van schoenen.

Den Hertog (50) hanteert een eigen systeem, een combinatie van ”klaar terwijl u wacht” en ”werken in partijen”, zoals hij het noemt. „Alles wat vuil en stof geeft, schuren, lijmen, persen, spijkeren en schrooien (het bijwerken van de kanten van zool en hak, JK), doe ik hier op de werkplek. Daarna zet ik de schoenen achter de kassa weg, zodat ik ze in twee minuutjes kan afwerken als de klant ze komt afhalen. Heb ik gelijk overzicht. Klusjes die niet te veel werk geven, zoals een stikkarweitje, doe ik meteen.”

Om werk zit de schoenreparateur niet verlegen. Behalve eigen klanten bedient hij vijf schoenwinkels, in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. „Ik heb maar één zorg. Dat ik alles op tijd klaar krijg. Dat is vaak een strijd. Geregeld ga ik ’s avonds terug naar de zaak om nog wat af te maken.”

Al 31 jaar zit Den Hertog in het vak. In 1987 nam hij samen met zijn vader, die een schoenmakerij in Hoogvliet had, een bestaande zaak over. „Toen was het nog heel normaal om je schoenen te laten repareren zodra de zolen dun of de hakken schuin waren. De schoenen waren toen voornamelijk van leer. Menigeen liep ook op leren zolen.”

Chemische lucht

De tijden veranderden. „Later kwamen er veel schoenen van skai, kunstleer, voorzien van rubberen onderwerken. Jongelui liepen veelal op gympen, van die linnen dingen. Schoenenreus was het helemaal. De chemische lucht kwam je tegemoet als je een filiaal binnenstapte. Dat is over. Scapino heeft ook weer meer leren schoenen. Bij de jeugd zijn duurzame kwaliteitsschoenen nu de trend. Topmerken van Nederlandse herenschoenen –Van Bommel, Van Lier en Greve– hebben mooie ‘jeugdige’ schoenen ontwikkeld. Ook zijn er veel leren schoenen van merken als Ecco en Wolky. De zool is vaak een legering van rubber met plastic. Die kan prima verlijmd worden met secondelijm. Dat is trouwens superspul: waterdun en plakt onmiddellijk, gaat nooit meer los.”

Den Hertog maakte de hoogconjunctuur mee, toen schoenen gemakkelijk werden weggegooid. „Voor ons was er toen minder werk. Met de euro kwam de voorzichtigheid terug. Toen de crisis in 2008 aanbrak, adviseerde de groothandel: koop maar flink materiaal in, maak je borst maar nat. Mijn vrouw Truderike sprong geregeld bij onder schooltijd. Samen konden we het nauwelijks aan, wij liepen over van het werk.”

„Als het overal wat minder gaat, is dat beter voor ons”, concludeert de schoenmaker. „Het bestedingspatroon is dan voorzichtiger. Mensen laten eerder schoenen opknappen. Nu het met de economie opnieuw goed gaat, is het weer wat rustiger.“

Webshops

De laatste jaren heeft hij veel klanten die hun schoenen via internet aanschaffen. „Soms voel ik me een verlengstuk van de webshops. Mensen bestellen daar de schoenen een tientje voordeliger, ze willen niet naar een schoenwinkel voor een extra zooltje of het oprekken van te krappe schoenen en komen dan bij mij. Ik heb er werk door. Zelf ben ik fan van de schoenwinkels met hun goede advies en service. Ik zie dat de zaken waarvoor ik werk prima lopen. Dat is hoopgevend. Er is weer meer oog voor duurzaamheid, comfort en kwaliteit. Daar moeten wij schoenmakers het ook van hebben.”

zomerserie Tweede leven

Spullen die stuk zijn of versleten worden maar al te vaak weggegooid. Dit is het vierde deel van een serie artikelen die laten zien dat het ook anders kan. Op 8 augustus deel 5.

Meer orthopedische aanpassingen

Wim den Hertog heeft zijn eigen slogan: ”Geen hak zó scheef, geen schoen zó slecht, we maken ’t safe en zetten ’t recht”. „Geregeld nieuwe schoenen kopen is niet verkeerd, zeker als de oude te veel zijn uitgelopen. Sommige mensen met moeilijke voeten zijn echter erg aan hun schoenen gehecht. Die knap ik nog graag op, als het kan”, zegt hij. Steeds vaker wordt de Hardinxvelder gevraagd schoenen orthopedisch aan te passen. „Bijvoorbeeld na heup- of knieoperaties of bij rugklachten door verschillende beenlengtes. Soms hebben ouderen door botontkalking de neiging om voorover te vallen. Van anderen, met artrose, wordt het enkelgewricht vastgezet. Schoenen kunnen dan goed worden aangepast, terwijl het niet nodig is om de vertrouwde originele loopzool te vervangen. Klanten komen daarvoor vaak van ver.”