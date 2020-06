RAI Vereniging: Aankoopsubsidie elektrische auto is te beperkt

De regeling om particulieren te verleiden een elektrische auto aan te schaffen is te beperkt.

Dat zegt Steven van Eijck, voorzitter van brancheorganisatie RAI Vereniging. Volgens hem zou de subsidieregeling ook moeten gelden voor auto’s met een rela tief kleiner bereik (actieradius) en voor alternatieven zoals waterstof-elektrische auto’s.

Per 1 juli kunnen particulieren die een zogeheten zero emissie auto willen aanschaffen of leasen via een private lease-constructie gebruik maken van subsidie van respectievelijk 4000 en 2000 euro. Autokopers hoeven niet tot 1 juli te wachten, maar kunnen nu al een auto kopen en met terugwerkende kracht tot 4 juni de subsidie aanvragen.

De subsidieregeling geldt alleen voor auto’s met een actieradius van meer dan 120 kilometer. Bovendien vallen waterstof-elektrische auto’s er buiten. De subsidie is namelijk beperkt tot auto’s met een aanschafwaarde van maximaal 45.000 euro. RAI Vereniging dringt aan op uitbreiding van de regeling. Daarbij wijst Van Eijck ook naar het belang voor de autosector die door de coronacrisis onder grote druk staat.

Dupe

De grens met betrekking tot het bereik van de auto’s heeft volgens Van Eijck ook geen juridische grondslag. Door de beperking worden bepaalde merken en modellen feitelijk onverkoopbaar gemaakt en verdwijnen daarmee mogelijk van de Nederlandse markt, waarschuwt hij. „Daar is niet alleen de fabrikant, maar bovenal de consument de dupe van.”