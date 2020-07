Politie zit er kort op tijdens boerenprotestactie

Het officiële gedeelte van het boerenprotest verliep woensdag rustig en gemoedelijk. Achter de coulissen was de sfeer echter een stuk minder vriendelijk.

Op de valreep had de voorzitter van de veiligheidsregio dinsdagavond nog een trekkerverbod uitgevaardigd. Een fikse tegenvaller voor de boeren; net als bij eerdere demonstraties wilden ze ook nu met trekkers naar de plaats van handeling komen.

Het besluit van de voorzitter leek niet van invloed te zijn op de opkomst. Naar schatting waren er zo’n 1500 boeren aanwezig. Velen hadden een mini- of speelgoedtrekker meegenomen of die zelfs op het dak van hun auto bevestigd. De boeren kwamen dan wel keurig met het openbaar vervoer of de auto, ze wilden wél graag aan iedereen laten zien om welke reden ze die dag in De Bilt waren.

Het liefst hadden de boeren geprotesteerd voor het gebouw van het RIVM in Bilthoven. Farmers Defence Force (FDF), de initiatiefnemer van de protestactie, beticht het onderzoeksinstituut ervan de boerensector te benadelen ten opzichte van andere branches door er afwijkende rekenmethoden op na te houden.

Afgesloten

Het gebied om het gebouw van het RIVM was echter door de politie en het leger hermetisch afgesloten. Voor de boeren betekende dat wederom een streep door de rekening. En dus namen ze de wijk naar de openbare weg voor de protestactie.

Deze locatie stelde veel buurtbewoners in de gelegenheid om ook eens te komen kijken. Veel fietsers stapten op het naastgelegen fietspad van hun fiets. Zonder uitzondering toonden de kijkers begrip voor de boeren.

Voor het podium mocht alles dan wel netjes verlopen, de sfeer achter het decor sloeg aan het eind van de middag flink om. Politiebusjes kwamen net na vieren in allerijl aanrijden. Een man die al filmend door de meute heenliep, werd ingerekend. Meteen pakten omstanders de smartphone erbij om het voorval te filmen.

Een fikse rel leek in de maak, maar meer dan wat schermutselingen van een aantal minuten werd het niet. Op veel symphatie kon de politie niet rekenen. Een aantal jongeren maakten obscene gebaren naar de agenten.

Volgens een passerende wielrenner, die de arrestatie pal voor zijn ogen zag gebeuren, zat het er dik in dat de vlam in de pan zou slaan. „Ik fietste net blijkbaar te dichtbij, meteen begonnen de politiehonden te blaffen.”

Ondanks de in zijn ogen autoritaire opstelling van de agenten, is de wielrenner geen uitgesproken sympathisant van de boeren. „Het is een erg ingewikkelde kwestie.”

Sommige mensen zochten duidelijk de grenzen op, maar een al te frivole houding werd door de politie niet gewaardeerd. Uiteindelijk zouden er vijf mensen worden aangehouden.

Niet afgesproken

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop was één van de uitgenodigde sprekers. De SGP’er had vooraf gezegd alleen te komen als er een forumdiscussie zou plaatsvinden. Maar dat ging op het laatste moment niet door.

„Ik weet niet of dat door de omstandigheden komt of dat dit een tactiek van FDF is”, aldus Bisschop. „Toen ik gistermiddag het programma zag, dacht ik nog: dit is niet de afspraak. Toch vond ik het flauw om af te zeggen. Ik sta vaak niet achter de methodes van FDF, maar ik begrijp hun motivatie wel. Daarom heb ik besloten om toch mijn woordje te doen.”