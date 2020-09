„Plasticvervuiling rivieroevers toegenomen tijdens coronacrisis”

Redactie natuur

De oevers van Nederlandse rivieren zijn de afgelopen maanden ernstiger vervuild geraakt met plasticafval dan ze al waren. Daarvoor waarschuwde maandag de organisatie Schone Rivieren. Tijdens de coronacrisis zijn meer mensen dan anders zijn in eigen land de natuur in gegaan. Ook langs de rivieren was het drukker dan andere jaren.

Honderden vrijwilligers gingen aan het werk op 171 locaties langs de Maas, Waal, IJssel en het Haringvliet. Ze vonden bijna 80.000 stuks plasticafval, waaronder wattenstaafjes, drankverpakkingen, snoep- en chipszakken en lollystokjes. Het meeste zwerfplastic viel binnen de categorie „ondefinieerbare stukjes plastic en piepschuim.” Gemiddeld vonden de vrijwilligers 450 stuks plasticafval per 100 meter oever. „Onze rivieren zijn sterk vervuild met plastic”, zegt onderzoeker Marijke Boonstra. „Actie is nu nodig.”