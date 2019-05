Op een milieuvriendelijke manier onkruid te lijf

Mos in het gazon kun je bestrijden met ijzersulfaat, zo was onlangs als tip te lezen in RDMagazine. Een slecht idee, vonden lezers. Gif is niet best voor de biodiversiteit op aarde. Drie vragen aan hovenier Paul Bikker uit Elspeet.

Wat is ijzersulfaat, wat weet u ervan?

„IJzersulfaat is een kunstmest die jarenlang gebruikt is om gazons te herstellen. Een positieve bijwerking van dit middel is dat het mos doodt. Daarom wordt het vaak als mosdoder verkocht. IJzersulfaat is echter een milieubelastend middel dat uiteindelijk hetzelfde effect op het gazon heeft als wanneer je een mens in zoutzuur legt. Het vreet in, doodt het leven –zoals wormen, slakken en andere diertjes– in de bodem en het lost de oorzaak van de mosvorming niet op.

Mos groeit op schaduwplekken, wanneer het gras te kort gemaaid is in het najaar of wanneer de bodem te zuur is, zodat het gras verzwakt is. Wormpjes houden de grond luchtig, geven voeding aan de grond en houden hiermee de zuurgraad en het vochtgehalte van de bodem in stand. Slakken zijn ook erg nuttig: ze zetten tuinafval, zoals bladeren, hout en takken, om in humus, zodat het opneembaar wordt voor de planten. Het is dus belangrijk dat deze beestjes blijven leven. IJzersulfaat is een goedkope oplossing tegen mos, maar het heeft nare consequenties. Twintig jaar geleden werkten wij zelf ook met ijzersulfaat, maar nu gebruiken we natuurlijke alternatieven.”

Wat is een natuurlijk alternatief?

„Goede organische meststoffen. Wij gebruiken DCM Meststof Gazon Pur, waaraan een natuurlijke mosdoder is toegevoegd. Het middel stimuleert de groei van het gras en doodt alleen het mos. Daardoor houd je de grasmat heel. Wat er aan gras groeit, gaat er aan mos dood. Binnen twee weken zie je al effect. Op deze manier wordt het bodemleven in stand gehouden.

Gazon Pur kun je het beste in het voorjaar toepassen. Tijdens de zomerbemesting gebruiken wij een meststof met toegevoegde magnesium die het gras een diepgroene kleur geeft. In het najaar bemesten wij het gras met een middel met kalium, dat voor een gesloten grasmat zorgt. Zo komt het gras sterk de winter door. Wanneer dit bemestingsschema consequent wordt aangehouden, zal het gras in topconditie blijven. Hierdoor zal de mosvorming met 80 tot 90 procent afnemen, zodat je minder vaak hoeft te verticuteren.

Gazon Pur is prijzig, maar uiteindelijk verdien je eraan, omdat de kosten voor overige bestrijdingsmanieren lager zullen uitvallen.”

Wat zijn andere manieren om mos en onkruid in de tuin tegen te gaan?

„Veel onkruid trekken wij zelf uit de grond. Schoffelen is ook een optie, maar alleen met ouderwets plukken haal je het onkruid helemaal weg. Dit moet je meerdere keren herhalen, maar het is een goed alternatief voor bestrijdingsmiddelen, zonder dat we de natuur aantasten.

Wij gebruiken geen chemische stoffen om onkruid in borders te bestrijden. In plaats daarvan strooien we een fijne laag compost op de bodem. Dit mengsel bevat onder andere een fijne boomschil. Zo’n laagje compost zorgt ervoor dat onkruid minder goed op kan komen. Verder houdt compost vocht vast. Hierdoor drogen de planten minder snel uit en hoeft er minder gesproeid te worden tijdens droge zomers.”