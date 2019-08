Ongediertebestrijder: Wesp in augustus hongerig en boos

De telefoon staat bij ongediertebestrijders roodgloeiend, dus ook bij Ed de Groot in Cothen. Ruim een week eerder dan andere jaren trekt hij er met bus en uitrusting op uit om op de meest vreemde plekken wespen te elimineren. Donderdag verwijderde hij het grootste nest uit zijn carrière. Nederland kan zich de komende tijd schrap zetten.

Dit jaar wordt de overlast groter dan andere jaren. Dat is vrijwel zeker, volgens de Utrechtse bestrijder. „Vorig jaar hadden we een droge en hete zomer. Daarop volgde een zachte en droge winter en ook in het voorjaar hadden we geen vorst van betekenis en weinig zware regenbuien achter elkaar. Met als gevolg dat vrijwel alle koninginnen het hebben overleefd en dit voorjaar al vroeg zijn begonnen met het leggen van eitjes.”

Dan volgt na het eerste kleine nest een cyclus die zich steeds herhaalt. De larven komen uit, worden werksters die het wespenbouwsel steeds vergroten, terwijl de koningin onafgebroken voor legsel zorgt. Zo groeit het bouwwerk van ‘papier-maché’ mee met de grootte van het volk. „Met hoge temperaturen kan dat snel gaan”, legt De Groot uit. „Mensen ervaren dan meestal nog geen echte overlast, omdat wespen tijdens de actieve periode van de koningin zich voeden met een vloeistof die de larven afscheiden. Pas als de koningin stopt met broeden en er geen larven meer zijn, krijgen de werksters honger en gaan op zoek naar voedsel.”

Met die stevige trek en in een narrige stemming foerageren ze op zoetigheid. Terrassen en tuinen in de buurt van een nest zijn dan het mik- en vaak ook steekpunt. Mensen die niet gediend zijn van de brutale en irritant zoemende rovers, maken slaande bewegingen. Dat beschouwt de wesp als agressie en gaat in de tegenaanval.

Rijssenaar gaat wespenplaag te lijf

Meganest

Dit jaar is de overlast zo’n tien dagen eerder begonnen dan normaal, signaleert de wespendeskundige. „Mensen ervaren nu al meer hinder en dan word ik ingeschakeld. De grotere nesten worden gepoederd, waarbij alleen de vliegopening wordt ingespoten. Het goedje dat we gebruiken bestaat voor 99 procent uit kalk. Soms moet je een paar dagen later nog een keer terugkomen omdat er dan weer larven zijn uitgekomen.”

Tijdens zijn werk is De Groot dik ingepakt in beschermende kleding. „Wespen vinden het kleinste gaatje.” Donderdag verwijderde hij een meganest in zijn woonplaats Cothen, op de zolder van een voormalige kwekerij. Het enorme gevaarte (70x50x30 centimeter) is dit jaar veertien keer uitgebouwd door het wespenvolk. Uitzonderlijk vaak. „Dat komt door de voor wespen gunstige weersomstandigheden. Dit is ook wel het grootste nest dat ik ben tegengekomen.”

Met grote voorzichtigheid en uiterste precisie wordt het losgesneden van zijn plek, zodat het straks gebruikt kan worden voor educatieve doeleinden. Want de ongediertebestrijder geeft in het land ook de nodige voorlichtingsavonden over het voorkomen van plaagdieren.

Zijn bestrijdingsbedrijf 1Minder draait op dit moment overuren. In deze periode is een kwart van de werkzaamheden gericht op het verwijderen van wespennesten. Hij waarschuwt particulieren en bedrijven om niet in zee te gaan met ‘cowboys’ die zich eveneens op de ‘wespenmarkt’ hebben gestort. „Zij vragen de hoofdprijs. Ik hoor al van bedragen boven de 200 euro.” Zelf schiet hij in de wijde regio te hulp voor slechts 60 euro per nest.

De meest vreemde plek waar hij zijn stekelige ‘vrienden’ ontdekte –„ze zorgen wel voor mijn brood”– was een gereedsschapstas. „Blijkbaar was de eigenaar geen actieve klusser.”

Hoornaar geeft overlast, maar is ook „supernuttig”

Aantal wespennesten stijgt

In juli maakten zo’n 6000 mensen melding van een wespennest bij De Bestrijdingsbrigade, een landelijk bedrijf op het gebied van ongediertebestrijding en preventie. Directeur Martijn Wijbenga: „We halen dagelijks zo’n 200 wespennesten weg, terwijl dit er vorig jaar 130 per dag waren.”

De brigade schrijft de toename toe aan de twee extreem warme en droge zomers op rij en de afgelopen zachte winter.

Volgens Wijbenga belooft augustus, de traditionele wespenmaand, een drukke periode te worden. „De aanvragen blijven maar binnenstromen. En dit is slechts het begin. In de komende weken worden de nesten massaal verlaten en ontstaan er grote plagen van agressieve wespen. Dat is pas een probleem.”

Poederwolk als doodsteek voor het wespenvolk