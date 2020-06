Onderzoek toont aan: faunapassages dragen bij aan biodiversiteit

Redactie natuur

Voor het eerst is aangetoond dat de ecoducten en faunapassages die in de afgelopen 15 jaar zijn gebouwd, daadwerkelijk bijdragen aan biodiversiteit in Nederland. Dit bleek vorige maand uit een studie van ingenieursadviesbureau Sweco, Rijksuniversiteit Groningen, Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Environmental Research, Altenburg & Wymenga en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Maarten Mouissie, teammanager Ecologie bij Sweco: „Onze studie toont aan dat faunapassages niet alleen functioneren als oversteekplaats voor dieren, maar ook daadwerkelijk zorgen voor het verhogen van de soortenrijkdom in de verbonden gebieden.”

De ontsnipperende maatregelen hebben 283 miljoen euro gekost. De ecoducten blijken het best te werken, maar die kosten ook het meest.