Een extreem warme en droge zomer zoals die van vorig jaar versnelt de inburgering van sommige warmteminnende plantenexoten aanzienlijk. Dat bleek dinsdag uit verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Planten die onopzettelijk door de mens uit andere streken of landen zijn aangevoerd en die zich op hun nieuwe groeiplaatsen in de eerste instantie niet blijvend weten te vestigen, worden adventieven genoemd.

Postelein (Portulaca oleracea) is zo’n adventief. De plant is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en werd vroeger als groente gekweekt. Mede hierdoor raakte hij lang geleden wereldwijd verspreid.

Steeds vaker weten verwilderde posteleinplanten in de natuur te overleven, ook wel inburgeren genoemd. De plant wist zich na iedere warme zomer, zoals die van 1976, 1983 en 2003, steeds verder te verspreiden. Het jaar 2018 is een absoluut topjaar met relatief veel waarnemingen op plaatsen waar de plant nog nooit eerder is gezien.