Niet-dodelijke kogelvis lekkernij in China

Normaal gesproken is het eten van kogelvis levensgevaarlijk. De in het wild gevangen dieren bevatten het uiterst giftige stofje tetrodotoxine. Dat zit in algen die door garnalen worden gegeten. En die garnalen zijn een lekkernij voor kogelvissen.

Door deze vis in gevangenschap geen gevaarlijke garnalen te geven, kweken Chinezen tegenwoordig niet-dodelijke exemplaren. Daar is in China veel belangstelling voor. Er zijn al meer dan vijftien speciale kogelvisrestaurants geopend, de meesten in Peking.