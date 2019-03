Moderne klimaatbeelden in oude paleistuin

Voor het eerst krijgt moderne kunst een plaats in de historische tuinen achter Paleis Het Loo. Kunst met een klimaatboodschap, vandaar het thema ”De tuin van aardse zorgen.”

Het Loo zegt het op z’n Engels: ”The Garden of Earthly Worries”. Engels is dan ook de taal waarin de bedenker van de vier abstracte objecten zich uit. Daniel Libeskind (1946) is een Pools-Joodse architect. Hij woonde van 1957 tot 1959 in Israël en is sinds 1965 Amerikaans staatsburger. Op 2 april is hij aanwezig als prinses Beatrix –ook kunstenaar– de tentoonstelling opent. De metalen sculpturen zijn elk zo’n 4 meter hoog.

Tot medio 2021 moeten de hedendaagse kunstwerken in de 17e-eeuwse tuin blijven staan. Die tuin verbeeldt volgens Het Loo „het paradijs, als een menselijke weerspiegeling van de perfecte natuur. De aarde verandert echter zienderogen onder invloed van het menselijk handelen. Met de vier beelden plaatst Libeskind een groot contrast in de barokke paleistuin.”

De beelden symboliseren de elementen ozon, distikstofmonoxide (lachgas), methaan en koolstofdioxide. Volgens de kunstenaar zijn deze gassen schadelijke bijproducten van ons menselijk handelen en dragen ze bij aan de onbalans in de natuur. Dat leidt volgens hem tot onomkeerbare klimaatveranderingen, met desastreuze gevolgen voor mens en natuur. Daarvoor wil hij aandacht vragen bij de bezoekers die van de tuin komen genieten.

Complex leven

Libeskind is niet de eerste de beste. Hij verwierf volgens Het Loo „wereldwijde bekendheid door zijn spectaculaire architecturale en stedelijke ontwerpen.” Op de tekentafel in zijn studio in New York ontstonden culturele en openbare gebouwen, zoals het Joods Museum in Berlijn –Libeskind is zoon van Holocaustoverlevenden–, het Imperial War Museum in het Engelse Manchester en de herbouw van het World Trade Center in New York.

De architect is wel getypeerd als „de eigenzinnigste der deconstructivisten”, de kunstenaars die vinden dat de complexiteit en gefragmenteerdheid van het leven in de architectuur tot uiting moeten komen. Andere architecten uit deze stroming zijn Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Peter Eisenman, Bernard Tschumi en Coop Himmelblau.

Libeskind ontwierp ook het Holocaust Namenmonument dat in Amsterdam een plaats moet krijgen. Zijn werk viel al diverse keren in de prijzen.

Lesprogramma’s

Nu heeft hij beelden voor Het Loo bedacht. Vervaardigen deed hij ze niet zelf; dat gebeurde bij Volumina in het Italiaanse Turijn.

De afdeling educatie van Paleis Het Loo komt met lesprogramma’s voor de bovenbouw van het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Daarin wisselen leerlingen verhalen uit over de oude tuin, de nieuwe beelden en de maatschappelijke thema’s waarvoor de kunstenaar aandacht vraagt.

Daar is alle tijd voor, want een bezoek aan Het Loo beperkt zich voorlopig tot de tuin en wat bijgebouwen. Het hoofdgebouw van het Apeldoornse paleis is tot medio 2021 gesloten vanwege een ingrijpende renovatie en verbouwing.

