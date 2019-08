Ludiek boek biedt eerste hulp bij klimaatprobleem

„Pas op! Dit boek kan een onverwacht positief effect hebben!” waarschuwt de achterflap van ”Eerste hulp bij klimaatverandering”. Daar is geen woord van gelogen. Het positieve effect bestaat allereerst daaruit dat het boek –zowel voor de kenner als voor de leek– leuk is om te lezen. Bijna de helft van het aantal bladzijden is ingeruimd voor cartoons en stripjes. Deze kleurige illustraties schetsen de problemen en de oplossingen soms zeer kernachtig. Daarbij komt dat de overige tekst extreem vlot, soms bijna té hip, is geschreven.

Het belangrijkste positieve effect blijft echter over na het lezen van het boek: je krijgt zin om in actie te komen. Iets doen aan klimaatverandering lijkt een eitje. „Word een klimaatheld”, aldus de auteur.

Voor iemand die minder belezen is en toch meer wil weten over klimaatverandering, of degenen die kampen met groene stress, kan dit boek nuttig zijn om te lezen.

Boeiend is de paragraaf waarin de auteur de vergelijking trekt tussen religies en de klimaatwetenschap. Anabella Meijer probeert te leren van hoe het geloof succesvol mensen verbindt. Wat daarbij volgens haar een rol speelt is het delen van persoonlijke openbarings- of bekeringsverhalen. Die lijn trekt ze door naar inspirerende verhalen van mensen die hun leven omgooiden vanwege het klimaat.

De losse stijl van het boek heeft een keerzijde. Grof taalgebruik en bastaardvloeken komen regelmatig voor en de strips zijn soms over het randje.

Eerste hulp bij klimaatverandering, Anabella Meijer; uitg. Kanai; 270 blz.; € 24,95