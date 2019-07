Lavendelvelden in de Provence in beeld

Bijna iedereen kent het wel of heeft het in z’n tuin staan: lavendel, een struikachtig plantje met paarse bloemen. Oorspronkelijk komt het uit bergachtige gebieden en daardoor kan het uitstekend tegen de vorst. Maar lavendel heeft, behalve dat het er prachtig uitziet, nog andere voordelige eigenschappen. De uit de plant geperste olie wordt onder andere gebruikt in de parfum- en zeepindustrie. Ook heeft de plant een medicinale werking.

Bekend zijn verder de lavendelzakjes die vanwege de aangename geur in kledingkasten liggen.

Naast de geur is er de smaak. Lavendel is eetbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld Franse kazen die met lavendel gekruid worden.

Frankrijk is sowieso de plek waar je moet zijn om lavendel te bewonderen. In de Provence wordt het volop gekweekt en als de bloeiperiode is aangebroken zijn die paarse velden in het landschap prachtig om te zien.

Over de fotograaf

RD-fotograaf Henk Visscher (63) verkocht als tiener ooit zijn brommer om een fotocamera te kunnen kopen. Tijdens zijn opleiding aan de grafische school in Utrecht zocht hij naar een manier om creativiteit vorm te geven – en die vond hij in fotografie.