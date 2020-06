Jupiter en Saturnus aan de ochtendhemel

Wil je rond de langste dag van de sterrenhemel genieten, dan moet je lang opblijven of vroeg uit de veren. Zeker dat laatste is op dit moment de moeite waard, want er zijn vier planeten te zien: de reuzenplaneten Jupiter en Saturnus en de rotsachtige planeten Venus en Mars. Beide reuzenplaneten vormen kort voor zonsopgang in het zuidoosten een opvallende verschijning.

Jupiter is de helderste van de twee. Saturnus staat iets meer naar links en wat lager aan de hemel.

De komende maanden komen beide planeten steeds dichter bij elkaar te staan. Dat gebeurt maar eens in de twintig jaar.

Jupiter draait in twaalf jaar om de zon. Saturnus doet daar 29 jaar over, dus na een aantal jaren haalt Jupiter Saturnus in. Vanaf de aarde gezien staan ze dan bijna op één lijn.