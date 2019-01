In de winter zie je het skelet van de natuur

Fotograferen is niets anders dan kiezen. Voor elk idee moet ik eerst een plaats bepalen. Bos, akker of strand? En op welk tijdstip? Het licht in de ochtend is heel anders dan op de middag.

Als ik hieruit gekozen heb, ga ik op pad. Daarna zijn verschillende perspectieven mogelijk: zoals het kikvorsperspectief, waarbij iets van onderaf wordt gefotografeerd, of juist het vogelperspectief. Eenmaal thuisgekomen moet ik uit soms duizenden beelden slechts een aantal foto’s selecteren... Nu begrijp je denk ik wel waarom het leven van een fotograaf soms vol keuzestress is. Zó veel keuzes! Gelukkig is er ook overlap in beelden. Een selectie moet één geheel zijn; tegelijk moet elk beeld uniek zijn en iets toevoegen aan de serie.

In de serie op deze pagina’s wilde ik de ware aard van de winter laten zien. Wat zien we in de winter? Dat is als het ware het skelet van de natuur. In de drie andere jaargetijden heeft de natuur een jasje aan. Nu zijn de ruwe vormen te zien. Ik zocht dus naar koude kleuren, kale takken en uitgeleefde stengels.

Over de fotograaf

Jacob Kaptein (23) begon met fotograferen toen hij 15 was. Hij heeft zijn diploma bos- en natuurbeheer op zak en trekt regelmatig de natuur in. Jacobs droom is om bijzondere verhalen en prachtige gebieden van onze planeet in beeld te brengen.