Hoe GroenLinkser in SGP-gedaante Staphorster raad „knullig” verlaat

Amper een halfjaar was hij SGP-raadslid in Staphorst. Maar deze week zwaaide Herman Slappendel (45) alweer af. De manier waarop dat ging, is „knullig”, steekt SGP-voorzitter Den Ouden de hand in eigen boezem. „Ik zat te slapen.”

Een „aanfluiting.” Zo noemde Herman Slappendel tijdens zijn afscheidsrede dinsdag in de raad de gang van zaken rond zijn voortijdige vertrek als SGP-raadslid. Tijdens beraadslagingen met het SGP-bestuur over zijn kandidatuur voor het raadslidmaatschap had de marktkoopman in biologische producten aangegeven op donderdagavonden verhinderd te zijn. Toch vergadert de SGP-fractie (5 van de 17 zetels) juist die avond.

Slappendel betreurt zijn vertrek. „Ik kan me voorstellen dat mijn kiezers teleurgesteld zijn”, zegt de inwoner van Rouveen, dat onder Staphorst valt, desgevraagd. Bijzonder wrokkig is Slappendel niet. „Natuurlijk blijf ik SGP stemmen. Waarom niet?”

Rietjes

Centraal bij het afscheid dinsdag stond vooral Slappendels liefde voor de natuur en zijn pleidooi voor duurzaamheid. „Na mijn vertrek heeft de SGP helaas niemand die zo nadrukkelijk het accent wil leggen op het welzijn van onze medeschepselen, de dieren”, hield Slappendel dinsdag de raad voor. Hij deelde roestvrijstalen rietjes uit en verfoeide de „fatale traditie” van het oplaten van ballonnen, waarvan het plastic in dierenmagen en in het voedsel belandt. Ook tamboereerde hij erop om insecten te sparen bij het maaien van in bloei staande bermen. „Ik volg misschien niet de gewone SGP-route, maar handel wel echt naar Gods Woord.”

Burgemeester Segers (CU) sprak lovende woorden over „de bevlogen denker” Slappendel. „Je was je tijd enorm vooruit. Het woord ”duurzaam” was in jouw achterban nog bij niemand bekend, terwijl jij al bezig was met woorden als ”duurzaam” en ”biologisch”.”

Segers noemde u een „GroenLinkser in SGP-gedaante.” Compliment?

„Hij had ook kunnen verwijzen naar de Partij voor de Dieren. Maar ik baseer me op het Woord. In de Bijbel, voor mij de Statenvertaling, lees ik duidelijk dat zorg voor dieren belangrijk is. De laatste tekst van het boek Jona, waar het gaat over Ninevé, gaat óók over dieren. Wij zijn door God geschapen, maar dat geldt ook dieren en planten. Vadertje Brakel had het er ook over.” Daarmee doelt de oud gereformeerde SGP’er op Wilhelmus à Brakel, een predikant uit de traditie van de Nadere Reformatie.

Ziet menige SGP’er u wellicht als een geitenwollensokkenfiguur?

Lachend: „Een soort Van Maldegem.” Daarmee verwijst hij naar Ries van Maldegem, een SGP-ideoloog die meer aandacht voor duurzaamheid bepleit. Slappendel: „Ik ben al lang bezig met het thema duurzaamheid. Als dakdekker wilde ik vroeger bitumineuze daken maken. Die bestaan uit los van elkaar liggende systemen; zodat je zo’n dak kunt recyclen. Als verkoper van onder meer biologische kaas kom ik op markten in Deventer, Zutphen en Haarlem. Antroposofische gebieden. Ik verkeer dus vaak onder een bepaald soort mensen. Maar we kunnen veel van antroposofen leren. Zorg voor dieren. Waarbij ik me dan op de Bijbel wil baseren.”

Moet de SGP groener worden?

„Ik kreeg deze week positieve reacties op mijn pleidooi voor duurzaamheid. Neem het maaien van bermen. Dat doen we kennelijk om Staphorst er netjes uit te laten zien. Maar besef dat er bijvoorbeeld vlinders afkomen op brandnetels in de berm. Als je, hatsiekiedee, de maaimachine door zo’n berm haalt, roeien we een heel geslacht uit. Laten we op dat punt ons gedrag veranderen.”

De Staphorster SGP-voorzitter, Arie den Ouden, benadrukt desgevraagd dat het vertrek van Slappendel niets te maken heeft met diens ideeën over duurzaamheid. Lachend: „Ik zou niet graag vijf Slappendels in onze fractie hebben. Maar zijn inbreng was waardevol, goed voor de zelfreflectie. De nadruk op duurzaamheid is binnen de SGP veronachtzaamd.”

Het vertrek van Slappendel heeft louter te maken met agendaproblemen, beklemtoont Den Ouden. Hij steekt de hand in eigen boezem. „Slappendel meldde eerder duidelijk dat hij donderdagavond niet bij fractievergaderingen kon zijn. Ik dacht dat die kwestie onderling opgelost kon worden. Niet dus. Ik heb zitten slapen en had alerter moeten zijn. Voor onze achterban komt dit inderdaad knullig over.”