Het gaat niet goed met korstmossen in bossen op de Utrechtse Heuvelrug

Kenmerkende korstmossen op bomen in bossen op de Utrechtse Heuvelrug zijn sterk afgenomen. Dat bleek eind vorige week uit de resultaten van het korstmossenmeetnet, dat al sinds 1979 loopt in de provincie Utrecht. Het vroeger zo algemene groot boerenkoolmos is volledig verdwenen uit de bossen tussen Baarn en Rhenen. Maar ook het bruin boerenkoolmos, bostandpastakorst, avocadomos, trilzwamkorst en andere soorten zijn weg of nagenoeg verdwenen. In hun plaats kwamen meer algemene soorten, zoals gebogen schildmos, en stikstofminnende soorten, zoals heksenvingermos.

De veranderingen zijn volgens BLWG, de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland, duidelijk tot stand gekomen door de toegenomen invloed van ammoniak (stikstofdepositie). Ammoniak werkt op boomschors ontzurend, terwijl het in de bodem verzurend werkt. Minder zure schors zorgt voor een verandering van de korstmosbegroeiing op bomen.