Giftige kogelvis zaait paniek in Japanse stad

„Attentie, dames en heren. Hebt u biefstuk in de koelkast: gooi die direct weg, want het vlees kan dodelijk zijn.” Je zult het meemaken dat sirenes over de stad loeien met vervolgens deze boodschap.

Vorige week gebeurde dat in de Japanse stad Gamagori. In een plaatselijke super bleek verpakte kogelvis (”fugu” in het Japans) niet goed gefileerd en daardoor nog een dodelijke hoeveelheid gif te bevatten. Van de vijf bewuste pakketjes vis waren er inmiddels twee verkocht: alarm!

Kogelvis is een (dure) delicatesse in Japan, maar het diertje heeft een groot nadeel: het bevat dodelijke tetrodotoxine. Vooral in de lever kan die zich gevaarlijk ophopen. Alleen speciaal opgeleide koks kunnen de vis ontgiften, maar niet iedereen neemt het zo nauw: jaarlijks overlijden er Japanners door het eten van giftige fugu.