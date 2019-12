Gemeenten kiezen steeds vaker voor natuurlijke aanpak eikenprocessierups

Gemeenten kiezen in de strijd tegen de eikenprocessierups vaker voor natuurlijke methoden, bleek deze week uit een inventarisatie van de NOS. Daarnaast snoeien de lokale overheden in het bomenbestand, zodat het aantal eiken afneemt. Afgelopen zomer was er veel overlast van de eikenprocessierups. Duizenden mensen kwamen in aanraking met de brandhaartjes van het dier. In de meeste gevallen werden de rupsen opgezogen en in een vuilverbrandingsoven vernietigd. Deskundigen vinden het beter om de rupsen te bestrijden met hun natuurlijke vijanden. Vogels, insecten en vleermuizen eten de eitjes, larven, rupsen en vlinders graag op.

Deskundige Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Eikenprocessierups zegt daar blij mee te zijn, al waarschuwt hij voor te hooggespannen verwachtingen. „De proeven zijn veelbelovend, maar we moeten ons realiseren dat de inzet van natuurlijke vijanden nooit voldoende zal zijn om alle problemen te beheersen.”